Vse več Janjinih kolegov

18.9.2024 | 12:30 | I. V.

Novo mesto - Ko so pred tremi leti na Košenicah v sklopu Centra kulture in športa Klub FNM odprli prvi plezalni center na Dolenjskem, je športno plezanje pri nas dobilo nov zagon, saj so plezalci s 600 m2 plezalnih površin in 130 balvani dobili izvrstne razmere za vadbo, tudi vodeno za otroke od tretjega leta naprej.

Luka Pekolj

Čeprav so plezalni center odprli sredi epidemije covida-19, v neugodnem času za tovrstne naložbe, se je zadeva prijela, saj je vadbišče ves čas dobro obiskano. Za vodeno vadbo skrbi pet vaditeljic in dva vaditelja, koordinator pa je športni plezalec Luka Pekolj, nekdanji smučarski trener, ki skrbi tudi za treninge tekmovalcev. Letos je plezalni klub Frikšn, ki deluje v športnem centru Košenice, na državnem prvenstvu v športnem plezanju v Logu - Dragomerju osvojil prvo medaljo, bronasto v balvanskem plezanju. Priplezala si jo je cicibanka Zala Dobovšek. Poleg nastopov novomeških plezalcev v državnih plezalnih ligah Novomeščani organizirajo tudi svojo ligo Frikšn, ki je bila sprva mišljena kot interno tekmovanje, a so veliko zanimanja zanjo pokazali tudi plezalci iz vse Slovenije.

