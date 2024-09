kočevsko-ribniško

Obnovljena cesta skozi Grič in Breg

18.9.2024 | 11:40 | M. K.

Foto: Daniel Vincek

Ribnica - Župan Samo Pogorelc in ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek sta včeraj slovesno odprla prenovljeno glavno cesto skozi naselji Grič in Breg.

Projekt, ki ga je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo izvedla v sodelovanju z Občino Ribnica, je obsegal celovito rekonstrukcijo glavne ceste na odseku Žlebič–Kočevje. Zamenjali so spodnji in zgornji ustroj vozišča v dolžini 1.152 metrov. Poleg tega so uredili obstoječi cestni priključki, meteorno kanalizacijo, postavili nov vodovod v dolžini 1.479 metrov. V naselju je nova javna razsvetljava. Rekonstrukcija je zajemala zaščito in prestavitev elektroenergetskih ter telekomunikacijskih vodov. Za izboljšanje prometne varnosti je bila ob celotni dolžini trase zgrajen tudi težko pričakovan hodnik za pešce, obenem pa so bila urejena štiri avtobusna postajališča z nadstreški, so zapisali na Občini Ribnica.

Celotna vrednost projekta je znašala 2.015.591 evrov z DDV. Občina je prispevala 695.737 evrov, Direkcija za infrastrukturo pa je zagotovila 1.319.853 evrov.

Včeraj sta zbrane nagovorila ministrica mag. Alenka Bratušek in župan Samo Pogorelc. Oba sta izpostavila pomen izboljšanja prometne varnosti ter sodobne infrastrukture, ki pomembno prispeva h kakovosti življenja. Prav tako sta poudarila pomen sodelovanja, ki je ključno za uspešno izvedbo takšnih projektov.

‹ nazaj