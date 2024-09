kronika

Z ukradenimi parfumi bežal proti AC; pred glasbeno šolo pretepli hišnika

18.9.2024 | 09:40 | M. K.

Včeraj nekaj pred 12. uro so policiste obvestili o tatvini iz prodajalne v Žabji vasi v Novem mestu. Neznanec naj bi ukradel večje število parfumov in kljub sprožitvi alarmne naprave pobegnil. Z opisom storilca je OKC takoj seznanil policiste na širšem območju in policisti PP Novo mesto so storilca izsledili in prijeli, ko je z osebnim avtomobilom peljal proti uvozu na avtocesto. 34-letnega osumljenca so odpeljali na policijsko postajo, mu zasegli ukradene parfume in jih vrnili osebju prodajalne. Zoper 34-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Prijeli tatove goriva

V minuli noči so neznanci na bencinskem servisu na avtocesti v rezervoar vozila natočili gorivo in pobegnili brez plačila. Okoli 4. ure so na Kandijski cesti v Novem mestu policisti izsledili skupino sedmih oseb, med katerimi sta dva ustrezala opisu storilcev. Skušali so pobegniti, vendar so jih prijeli. Ugotovili so, da gre za mladoletnika iz okolice Novega mesta. Odpeljali so ju na policijsko postajo in o njunem ravnanju obvestili starše. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Na podlagi ugotovitev bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlom

Med 13. 9. in 17. 9. je v Bukošku na območju Brežic nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo, pregledal prostore in ukradel nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.800 evrov škode.

Po avtocesti vijugal z 1,4 promila alkohola

Sinoči okoli 19. ure so bili policisti obveščeni o objestni vožnji voznika osebnega avtomobila znamke Audi, ki naj bi po avtocesti vozil z veliko hitrostjo, vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so nevarnega voznika izsledili in ustavili pri Trebnjem. 30-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prehiter na avtocesti

Nekaj po 19. uri so policisti na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW, italijanskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 188 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 58 km/h. 59-letnemu državljanu Italije so izrekli globo in kazenske točke.

Zasegli so mu traktor

Policisti PP Metlika so bili nekaj pred 21. uro obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika kmetijskega traktorja na območju Grabrovca. Kršitelja so izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da 59-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,24 miligrama alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan traktor, na katerem ni bilo registrske tablice. Traktor so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tihotapca v dveh avtomobilih prevažala 21 tujcev

Davi okoli 5. ure so policisti PP Metlika na območju Krasinca ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen golf, bosanskih registrskih oznak. 30-letni državljan Bosne in Hercegovine je prevažal deset državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Okoli 7. ure pa so na avtocesti pri Dobruški vasi ustavili voznika osebnega avtomobila Renault scenic srbskih registrskih oznak. 32-letni državljan Srbije je prevažal 11 Turkov, tri kar v prtljažniku.

Državljanoma Bosne in Hercegovine in Srbije so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli avtomobila. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Jereslavec, Rigonce, Rakovec, Kapele, Slovenska vas, Vrhje, Loče, Mihalovec) prijeli 62 državljanov Sirije, 23 Afganistana, sedem državljanov Bangladeša, Nepala, Pakistana in Turčije, šest iz Konga, štiri državljane Šrilanke in Iraka, tri iz Indije, dva državljana Mongolije, Maroka in Somalije, državljana Gambije, Jemna in Egipta. Na območju PP Črnomelj (Zilje, Gorenji Radenci) so prijeli pet državljanov Maroka in državljana Palestine.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 95. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 260 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in 11 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin ter posredovali zaradi požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

V Grosuplju pred glasbeno šolo pretepli hišnika

Ljubljanski policisti pa obravnavajo primer nasilja, ki se je včeraj zvečer zgodil v Grosuplju. Skupila jo je ena oseba.

Pred glasbeno šolo Grosuplje je namreč neznanec napadel in pretepel eno osebo. Po informacijah Sveta 24 je bil žrtev nasilja tamkajšnji hišnik.

Kot so potrdili na PU Ljubljana, preiskujejo sum kaznivega dejanja povzročitve lahkih telesnih poškodb, ki jih je včeraj zvečer na Partizanski cesti v Grosuplju oškodovancu prizadejal zaenkrat še neznani storilec. Zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov več informacij ne razkrivajo. Primer še preiskujejo, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

