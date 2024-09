kronika

FOTO: Nesreča na spornem odseku, gasilci pozivajo; uhajal plin, iztekal dizel

17.9.2024 | 19:00 | M. K.

Danes je ponovno prišlo do prometne nesreče na t.i. "kočevki" v bližini Prilesja in odcepa za Gorenje Podpoljane. Na tem odseku konstantno prihaja do nesreč, pravijo ribniški gasilci, ki so samo letos tukaj posredovali že štirikat.

Na svojem FB profilu so pristojne pozvali, da nekaj ukrenejo in preverijo, zakaj na tem mestu prihaja do toliko nesreč, najsibo zaradi objestnosti, prehitre vožnje, slabih gum ali pa spolzkega cestišča. Bile so tudi že smrtne žrtve. Gasilci opažajo, da se večina nesreč zgodi na mokrem cestišču. Nekaj je potrebno ukreniti, so zapisali: ''Ukrepati pa je potrebno takoj in ne čakati na novo tragedijo. Tokrat je nastradala samo pločevina, poškodovanih ni bilo. Gasilci smo zavarovali mesto nesreče, policistom pomagali pri usmerjanju prometa, na vozilu odklopili vir enegije, posuli iztekle motorne tekočine ter avtomobil s pomočjo dvigala postavili nazaj na kolesa. Pristojne, ki upravljajo z omenjeno cesto, pa še enkrat pozivamo k preučitvi cestnega odseka in k ukrepanju, preden bo prepozno.''

Današnja nesreča (Fotografiji: GE Ribnica)

Uhajal plin, iztekal dizel

Danes ob 5.21 je na gradbišču Westrove in Volčičeve ulice v Novem mestu prišlo do okvare plinovoda in izpusta plina. Gasilci GRC Novo mesto so območje zavarovali, pregledali in opravili meritve. Za odpravo napake bodo poskrbeli dežurni delavci upravljavca omrežja.

Ob 11.02 je na Seidlovi cesti v Novem mestu iz poškodovanega rezervoarja za gorivo iztekalo dizelsko gorivo. Gasilca GRC Novo mesto sta onesnaženo površino dolžine 500 metrov poškropila s sredstvom za razmaščevanje.

Ob 11.28 pa je tudi na cesti med naseljema Škrjanče in Stranska vas, občina Novo mesto, iz poškodovanega rezervoarja za gorivo iztekalo dizelsko gorivo. Gasilca GRC Novo mesto sta tudi to onesnaženo površino dolžine 2500 metrov poškropila s sredstvom za razmaščevanje.

