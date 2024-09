dolenjska

Poudarili pomen pravočasne diagnoze

17.9.2024 | 18:00 | M. Ž.

Novo mesto - Splošna bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto sta ob Svetovnem dnevu varnosti pacientov danes organizirala skupen dan odprtih vrat, podobno so to storili tudi v več zdravstvenih ustanovah po državi.

Letošnji svetovni dan poteka pod geslom Izboljšanje diagnostike za varnost pacientov s sloganom »Pravilno, varno«, kar poudarja ključno vlogo pravilne in pravočasne diagnostike pri zagotavljanju varnosti pacientov in izboljšanju zdravstvenih izidov. Obiskovalci so lahko dopoldne spoznali zaposlene obeh ustanov ter predstavnike 26 regijskih društev pacientov. Ti so na stojnicah v bolnišnici in zdravstvenem domu predstavila svoje dejavnosti in ponudila koristne informacije.

Na odprtju dneva odprtih vrat je direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar Zupan izpostavila, da so zelo zadovoljni in ponosni, da so bolnišnici že pred sedmimi let začeli z dnevom odprtih vrat, s povezovanjem društev bolnikom in lokalno skupnostjo pod geslom »Skupaj v zdravstvu - za več zdravja v skupnosti«. »Da je pravočasna in natančna diagnoza temelj in osnova za uspešno nadaljnje zdravljenje najbrž ni potrebno posebej razlagati. V naši bolnišnici se vseskozi prizadevamo za čim boljše pogoje dela, to pomeni tako na področju kadrovanja, izobraževanja in tudi vlaganja v prostore in opremo, izboljšanja samih diagnostičnih postopkov, kot v samo komunikacijo, ki vodi tudi v zaupanje in sodelovanje s pacienti.«

Direktorica novomeškega zdravstvenega doma Alenka Simonič pa je poudarila, da je poleg varnosti pri obravnavi pacientov, ki je pri njih na prvem mestu, izrednega pomena tudi varnost zaposlenih, varnost timov in zdravstvenega osebja, kar v zadnjem času ni tako zelo samo po sebi umevno. »Za varno obravnavo, za varno delo so potrebni določeni pogoji, potrebna je neka platforma, močna baza. In te pogoje naj bi postavila politika, zdravstvena politika, ustanovitelji, lastniki, skratka nekdo, ki je odgovoren za postaviti pogoje, da osebje lahko varno delamo in gradimo zdravstvo od temeljev naprej.«

Zbrane sta nagovorila še Gregor Cuzak, generalni sekretar Zveze organizacij pacientov Slovenije, in novomeški podžupan Urban Kramar. Odprtje je s pesmijo obogatil pevski zbor Splošne bolnišnice Novo mesto pod vodstvom Jerneja Fabjana.

Med drugim so pripravili tudi okroglo mizo z naslovom »Skupaj v zdravstvu – več zdravja v skupnosti«, kjer so v štirih fokusnih skupinah spregovorili o izzivih diagnostike in čakalnih dobah, usposabljanju in izobraževanju zdravstvenih delavcev, kako je danes z vključitvijo pacientov in svojcev v odločanje ter kakšne so prednosti vključevanja oz. slabosti nevključevanja.

