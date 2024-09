gospodarstvo

V boj za predsednika KGZS ob Žvegliču tudi Podgoršek, Bogovič in Vrisk

17.9.2024 | 10:20 | STA

Ljubljana - V začetku oktobra bodo potekale sedme volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Med kandidati za člane sveta, ki bodo nato med seboj izvolili novega predsednika zbornice, so tudi zdajšnji predsednik Roman Žveglič, nekdanja kmetijska ministra Jože Podgoršek in Franc Bogovič ter dolgoletni kmečki funkcionar Peter Vrisk.

Roman Žveglič na svoji kmetiji v Stržišču pri Sevnici (Foto: P. Lavre)

KGZS je največja nevladna kmečka organizacija v Sloveniji, ki združuje članstvo fizičnih in pravnih oseb. Med prvimi so osebe s katastrskim dohodkom najmanj 167 evrov, pri čemer gre za lastnike kmetijskih in gozdnih zemljišč, osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje. Glede na ta kriterij ima zbornica med fizičnimi osebami 110.399 volilnih upravičencev.

Pravne osebe - kmetijske zadruge, kmetijska podjetja, verske skupnosti - pa so lastnice kmetijskih zemljišč in gozdov ali se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo. V volilni imenik je po zadnjih podatkih KGZS vpisanih 1945 pravnih oseb.

Predstavniki pravnih oseb bodo člane sveta KGZS in svetov območnih enot KGZS volili 2. oktobra, fizične osebe pa 6. oktobra.

V svetu KGZS bo 44 predstavnikov fizičnih in 13 predstavnikov pravnih oseb. Število članov v posameznem organu KGZS je odvisno od števila članov, ki jih ima določena območna enota. Skupno bo torej svet KGZS po novem imel 57 voljenih članov, in ne več 54, saj bodo fizične osebe v svet zbornice izvolile tri osebe več.

Fizične osebe so lahko kandidaturo vložile prek posameznih skupin članov zbornice ali prek društev na področju kmetijstva, od pravnih oseb pa so kandidaturo lahko vložile tiste, ki so članice zbornice.

Zadnje zbornične volitve so bile leta 2020, ko je kandidate za svet KGZS predlagalo 15 društev/list/zvez, vsaj enega svetnika pa jih je dobilo 11. S 15 svetniki je daleč najuspešnejše društvo Slovenska kmečka zveza. Tokrat je kandidate predlagalo manj društev/list/zvez.

Glede na razglas potrjenih kandidatov za letošnje volitve v svet KGZS se bo Žveglič potegoval za drugi mandat. Letos sicer kandidira z novoustanovljeno listo Društvo za razvoj kmetijstva - Lista Roman Žveglič, pri čemer se je v nekaterih volilnih enotah povezal z listo Društvo članov sindikata kmetov.

Nekdanji kmetijski minister Podgoršek kandidira na listi Društvo Forum za kmetijstvo in podeželje SDS. Med kandidati je še en nekdanji kmetijski minister in nekdanji prvi mož SLS, ki je bil do nedavnega evropski poslanec, Bogovič. Kandidiral bo na listi Slovenke kmečke zveze.

Za mesto v svetu KGZS in nato za mesto predsednika zbornice se bo potegoval tudi Vrisk, in sicer na listi Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja. Vrisk je KGZS vodil med letoma 2000 in 2008, 24 let pa je vodil tudi Zadružno zvezo Slovenije.

Med kandidati je tudi predsednik nedavno ustanovljenega Združenja slovenske kmečke iniciative Boštjan Slemenšek.

Na zbornici so člane že pred časom pozvali, naj se udeležijo volitev. "Sedaj imate priložnost, da soodločate o prihodnosti slovenskega kmetijstva in podeželja ter vplivate na delo zbornice. Tudi vaš glas šteje," so poudarili.

‹ nazaj