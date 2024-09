dolenjska

FOTO: Ko zmanjka štrudlja, veš, da je bil ŠtrudeljFEST uspešen

17.9.2024 | 12:20 | M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Šentvid pri Stični - Tradicionalni jabolčni, skutni z rozinami, korenčkov s skuto in jabolki, jabolčni z vaniljevim pudingom, jesenski (bučkin), slivov s temnim pivom – in še bi lahko naštevali. Vse to in še več različnih okusov, vključno z modernimi – novimi različicami štrudljev, so lahko pokušali obiskovalci 2. Štrudeljfest v Šentvidu pri Stični. Letos je dogodek organiziralo novoustanovljeno Društvo za promocijo sodelovanja in povezovanja v občini Ivančna Gorica. Glavni akterki kulinarično-predstavitvenega dogodka pa sta bili predsednica društva Mojca Šumer in Mateja Žaren, so sporočili iz ivanške občine. Velika zahvala gre tudi Svetu Krajevne skupnosti Šentvid pri Stični ter gasilcem PGD Šentvid pri Stični, ki so gostili drugi tovrstni dogodek v občini Ivančna Gorica.

Na prireditvi so svoje kulinarične dobrote in gostoljubnost predstavile krajevne skupnosti iz občine Ivančna Gorica, lokalna turistična društva, turistične kmetije, vinarji, sadjarji, zeliščarji, čebelarji, rokodelci in tudi društva iz sosednjih občin. Obiskovalci so lahko poskusili več kot 40 različnih vrst te priljubljene jedi, ki so jih večinoma pripravile gospodinje, med njimi pa se je znašel tudi kakšen štrudelj izpod moških rok. Poseben štrudelj presenečenja je pripravila Anja Fir, superfinalistka oddaje MasterChef Slovenija 2023. Letošnji Štrudeljfest je po oceni organizatorjev presegel prvega, ki je bil organiziran v Stični. Obiskovalcev pod šotorom gasilskega doma v Šentvidu pri Stični se je trlo. In ja, tudi letos je štrudlja zmanjkalo. V dobrih dveh urah in pol so vsi štrudlji pošli, kar je še enkrat dokazalo, da je dogodek privabil številne ljubitelje te sladke in slane specialitete. Po besedah organizatorjev so razdelili preko 3000 degustacijskih kosov štrudlja.

Anja Fir

Poleg kulinaričnih užitkov je bil bogat tudi kulturni program, v katerem so nastopili tako najmlajši iz vrtca kot tisti mladi po srcu. Manjkale niso niti poučne delavnice za najmlajše. Prisotne sta na dogodku pozdravila in nagovorila župan Dušan Strnad ter predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Roman Žveglič, ki sta pohvalila prizadevanja organizatorjev ter poudarila pomen tovrstnih prireditev za ohranjanje lokalne tradicije in povezovanje skupnosti.

Ob zaključku so podelili priznanja najboljšim posameznikom po izboru strokovne komisije, in sicer v kategoriji tradicionalnih jabolčnih štrudljev, v kategoriji sodobnih različic z novimi okusi ter v kategoriji za najboljši štrudelj po izboru obiskovalcev.

Organizatorji so že z mislimi pri naslednjem letu, ko bo 3. Štrudeljfest potekal v centru Ivančne Gorice, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

