Hudo poškodovan pešec

17.9.2024 | 09:30 | M. K.

Včeraj nekaj po 11. uri se je zgodila prometna nesreča v Brežicah, kjer je voznik osebnega avtomobila zbil pešca. Policisti PP Brežice so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren pešec, ki je izven prehoda za pešce nenadoma stopil na vozišče, vanj pa je trčil 86-letni voznik osebnega avtomobila. Huje poškodovanega 68-letnega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Trčil na Bizeljskem

Prometna nesreča na Bizeljskem se je zgodila včeraj nekaj po 15. uri. Policisti PP Brežice so ugotovili, da je 51-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 32-letnega voznika. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo izdali plačilni nalog.

Oba čez promil

Policisti PP Metlika so na območju Metlike sinoči nekaj po 19. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. 63-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,93 miligrama alkohola (1,9 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nekaj po 23. uri pa so policisti PP Brežice v Prilipah kontrolirali 27-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,62 miligrama alkohola (1,3 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

V Krškem je med 14. 9. in 16. 9. nekdo poskušal vlomiti v poslovne prostore podjetja. V notranjost mu ni uspelo priti, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Na delovišču v Poljanah pri Mirni Peči je med 14. 9. in 16. 9. neznanec iz rezervoarja tovornega vozila iztočil okoli 200 litrov goriva.

Med 13. 9. in 16. 9. je na Cesti krških žrtev v Krškem nekdo skozi vrata vlomil v gostinski lokal. Po prvih ugotovitvah ni storilec ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Na Šegovi ulici v Novem mestu je med 13. 9. in 16. 9. neznanec z delovišča ukradel električne vodnike. Izvajalec del ocenjuje, da je škode za okoli 1.000 evrov.

Med 13. 9. in 16. 9. je v Straži nekdo z ograjenega dvorišča podjetja prav tako ukradel električne vodnike. Škode je za okoli 2.000 evrov.

V Semiču je med 15. 9. in 16. 9. neznanec vlomil v delavnico ob stanovanjski hiši in izmaknil tri posode z gorivom in električno ročno orodje. Lastnika je oškodoval za 1.000 evrov.

Na parkirnem prostoru v kraju Krupa na območju Črnomlja pa je nekdo iz rezervoarja tovornega vozila iztočil okoli 150 litrov goriva.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Jereslavec, Nova vas pri Mokricah, Rigonce, Rakovec, Podvinje, Kapele) včeraj prijeli 39 državljanov Sirije, 20 Indije, osem Pakistana, šest državljanov Turčije in Bangladeša, pet državljanov Nepala in Egipta, štiri državljane Rusije in Maroka, tri Šrilanke, dva iz Palestine in po enega državljana Afganistana, Somalije, Alžirije, Libanona, in Burundija. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli šest državljanov Maroka in na območju PP Krško (Planina v Podbočju) osem državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 89. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 231 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval pešec, nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in šest nesreč z gmotno škodo. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

