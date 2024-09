kronika

Osnovnošolec grozil vrstnici, policija mu je zasegla zračno, njegovemu očetu pa lovsko puško

16.9.2024 | 14:10 | M. K.

Učenec ene od osnovnih šol v Črnomlju je grozil vrstnici, grožnje pa podkrepil z objavo fotografije, na kateri ima v rokah zračno puško. Policija je nemudoma ukrepala in mu orožje zasegla.

Na Policijski upravi Novo mesto so nam potrdili, da so bili črnomaljski policisti obveščeni o ravnanju otroka iz ene izmed izobraževalnih ustanov na območju Črnomlja, ki je grozil vrstnici in na družbenem omrežju objavil fotografijo z orožjem. Nemudoma so se odzvali in v prisotnosti staršev opravili razgovor z otrokom. O tem so obvestili pristojno državno tožilstvo in center za socialno delo. Zasegli so tudi zračno puško, s katero je se fotografiral.

Zaradi suma posesti nezakonitega orožja so policisti pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo in 52-letnemu osumljencu iz okolice Metlike (otrokovemu očetu) zasegli še eno starejšo lovsko puško, za katero nima ustreznih dovoljenj, cev puške in več nabojev. Zoper moškega bodo po opravljeni kategorizaciji orožja zaradi kršitev določil Zakona o orožju uvedli prekrškovni postopek.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Opravljajo razgovore s predstavniki šole in otroci. Sodelovali bodo tudi na multidisciplinarnem timu, v okviru katerega bodo predstavniki različnih inštitucij iskali primerne rešitve, dodajajo na PU Novo mesto.

