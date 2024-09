bela krajina

Na Boldražu spominska plošča Antonu Mavretiču

16.9.2024 | 09:30 | STA

Foto: Občina Metlika

Metlika/Boldraž - Na metliškem gradu so konec tedna pripravili posvet, posvečen slovenskemu znanstveniku Antonu Mavretiču, ki je pustil pomemben pečat pri ameriškem vesoljskemu programu. Posvetu je sledilo slovesno odprtje spominske plošče na Mavretičevi rojstni hiši na Boldražu pri Metliki.

Odkritje spominske plošče

Posvet o življenju in delu Mavretiča so organizirali občina Metlika, Iniciativni odbor za postavitev spominske plošče in Belokranjsko muzejsko društvo. Na njem so spregovorili predsednik Slovenskega svetovnega kongresa Boris Pleskovič, nekdanji predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Tadej Bajd in Rok Šikonja.

Anton Mavretič se je rodil leta 1934 na Boldražu. Leta 1957 se je vpisal na študij elektrotehnike v Ljubljani, ki ga je po preselitvi v ZDA končal v Denverju, kjer je tudi doktoriral.

S svojim znanstvenim in inženirskim delom je prispeval ključno znanje za uspešno uresničitev ciljev plovil ameriškega vesoljskega programa Voyager 1 in 2. Za oba je načrtoval, preizkusil in usposobil instrumente, s katerimi je človeštvo pridobilo številne podatke o Sončevem vetru, njegovi hitrosti, gostoti, temperaturi in tlaku ter plazmi.

Več kot 60 let je živel v ZDA, a se je redno vračal domov. Od junija 2007 je bil dopisni član SAZU, leta 2015 mu je tedanji predsednik republike Borut Pahor podelil srebrni red za zasluge RS. Leta 2010 je postal častni občan občine Metlika. Umrl je 21. novembra 2019 v ZDA.

