1. oktobra vsi v Stožice na nepozaben spektakel

16.9.2024 | S. Š.



V torek, 1. oktobra nas v Ljubljani čaka prav poseben športno-glasbeni dogodek!

Se vidimo 1. oktobra! (Foto: Luka Švigelj)

S prvim oktobrom bomo Veseljaki in aktualovci moči združili s košarkarji ekipe Cedevita Olimpija, ki se bodo ob 20. uri v Stožicah pomerili z beneško košarkarsko ekipo Umana Reyer, mi pa bomo zanje navijali s tribun!

Na parket bodo stopili košarkarski zvezdniki ekipe Cedevita Olimpija, kot so Jaka Blažič, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič in Gregor Glas, ki bodo italijanskim tekmecem pokazali, kako košarko igrajo ljubljanski zmaji!

Ekipa košarkarjev Cedevita Olimpija (Foto: Luka Švigelj)

Dobre glasbe ne bo manjkalo!

Pred tekmo pa nas čaka še prav poseben Pre-Basket Party, saj bodo pred dvorano Stožice ob 18. uri nastopili Saša Lendero, Skater, skupina Flirrt, Miran Rudan in trenutno najbolj vroč zvezdnik, ki je s pesmijo Brajde navdušil celotno Slovenijo: Lima Len! “Seveda bom zapel Brajde, kakšnih petkrat, pa še kakšnega izmed mojih hitov, Gremo na morje, na primer,” obljublja Lima in dodaja, da Pre-Basket Party ne smete zamuditi!

Za pravi žur pa bomo seveda skrbeli tudi aktualovci in Veseljaki, ki nismo zgolj dobri glasbeniki in zabavljači, pač pa tudi odlični navijači.

Na košarkarski parket smo stopili tudi mi

Smo pa aktualovci, Veseljaki in vsi glasbeniki, ki bodo nastopili na Basket Prepartyju, še pred velikim dogodkom ekipo Cedevite Olimpije obiskali v dvorani Stožice. Tam so voditeljice na Radiu Aktual Žana Vidmar, Martina Švab in Klara Japelj košarkarje izzvale na tekmo 3 proti 3, kjer so morali zmaji igrati z eno roko za hrbtom.

Veseljaki so se medtem z glasbeniki pomerili v prostih metih. Kjer se je Lovro Prešiček pomeril z Rokom Lunačkom iz skupine Flirrt, Ajda Mlakar s Sašo Lendero, Tomaž Rot s Samcyjem iz skupine Skater ter Jaka Šinkovec z Lima Lenom. Kdo mislite, da se je odrezal najbolje?

Ekipo Radia Aktual so sestavljale Klara Japelj, Žana Vidmar in Martina Švab. (Foto: S. Š.)

Ena vstopnica, dva dogodka!

Za vas pa smo pripravili prav posebno akcijo, saj se lahko z nakupom zgolj ene vstopnice udeležite tako košarkarske tekme kot tudi Pre-Basket Party!

Zagotovite si torej vstopnico za zabavo in športni dogodek, ki ju zagotovo še dolgo ne boste pozabili!

Vstopnice lahko kupite TUKAJ!

