Polletni rezultati Melamina slabši od načrtovanih

16.9.2024 | 08:20 | STA

Kočevje - Družba Melamin je po nerevidiranih podatkih v prvem polletju letos ustvarila 24,86 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je pol odstotka več kot v lanskem obdobju in dva odstotka pod načrti. Čisti dobiček je bil s 225.600 evri precej nižji kot v enakem obdobju lani, ko je znašal 700.000 evrov, je objavila družba.

Foto: arhiv; Melamin

Čisti poslovni izid je bil za 25 odstotkov manjši od načrtovanega, kar je delno posledica povečanja obresti iz posojil, prejetih od bank, so zapisali v poročilu, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze.

V letošnjem letu družba Melamin načrtuje na nivoju celotne družbe za okoli 13 odstotkov višjo vrednost prodaje v primerjavi z lanskim letom. Povečanje načrtujejo predvsem pri prodaji smol za lakarsko in gumarsko industrijo, klejiv za papirno industrijo in melafilmov za oplemenitenje iveric.

Letos zaradi nadaljevanja vojne v Ukrajini, konflikta v Gazi in ogrožanja transportnih poti skozi Rdeče morje še vedno pričakujejo povečana tveganja na nabavnih in prodajnih trgih. "Če bi se tekom leta situacija na Bližnjem Vzhodu umirila, bi se posledično lahko znižali stroški transporta iz te regije in iz Daljnega vzhoda. To bi morda lahko zopet obrnilo trend cen surovin navzdol," so zapisali.

Ocenjujejo, da bi se lahko cene cene surovin lahko začele zniževati tudi zaradi ohlajanja pomembnejših evropskih gospodarstev Nemčije, Francije in Italije. Vzrok za to vidijo predvsem v nekonkurenčni evropski energetiki, omejevalni okoljski zakonodaji in predragi delovni sili.

"Kateri trend bo tekom leta prevladal, je izredno težko oceniti, vendar bodo pritiski konkurence zaradi zmanjšanja povpraševanja na trgu EU gotovo vplivali na zniževanje dodane vrednosti na enoto produkta. Edina rešitev bo v povečevanju prodanih količin, kar pa bo zelo težko," so zapisali.

Kot poudarjajo, so se precej povečali tudi stroški dela, saj so zaradi dviga minimalne plače v državi po pogajanjih s sindikatom ponovno dvignili osnovne plače. Letošnje leto zato ocenjujejo kot težko, pri čemer so odvisni samo še od svoje proizvodnje in prodaje, saj ni več zavarovalnin in nepovratnih sredstev v tolikšni višini kot v prejšnjih dveh letih. Zato morajo še bolj intenzivno iskati mehanizme in postopke za še boljše obvladovanje ostalih stroškov, so navedli.

