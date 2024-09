šport

Krčani sami na vrhu lestvice

15.9.2024 | 12:00 | I. V.

Krško - Nogometaši Krškega Posavja so v petem krogu tekmovanja v 3. ligi vzhod včeraj na domačem igrišču s 3:0 (0:0) premagali Avto Rajh Ljutomer. Vsi trije zadetki so padli v drugem polčasu. Lan Lekše je zadel v 50. in 54. minuti, Jakob Črpič pa v 87.

Krški vratar Marko Zalokar je bil tokrat nepremagan. (Foto: NK Krško/Adrijan Kulčar Photography)

Tokrat so bili uspešni tudi Brežičani, ki so v gosteh z 2:1 premagali Premium Dobrovce. Zadetka za Brežice sta dosegla Shettima Muhammad Ibrahim v 3. in Fran Beloša Fijan v 91. minuti.

Po nepopolno odigranem 5. krogu ima Krško Posavje na vrhu lestvice z 12 točkami dve točki prednosti pred drugouvrščenim Maripolom Starše, Brežice 1919 Terme Čatež pa so z 8 točkami pete.

‹ nazaj