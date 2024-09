gospodarstvo

Letina dobra, a brez težav ne gre

15.9.2024 | 15:30 | Dragana Stanković

Arnovo selo - Obiranje jabolk se je letos zaradi vročega poletja začelo od deset do štirinajst dni prej kot običajno, pravi Mitja Molan, predsednik Sadjarskega društva Artiče. Nasploh pa so posavski sadjarji z letošnjo letino večinoma zadovoljni. »Po več letih končno nismo imeli pozebe ali toče, je bilo pa spomladi nekaj zelo mrzlih juter, ki so pustila posledice. Na nekaterih sortah jabolk so tako vidne poškodbe,« je dejal Molan.

Opuščanje sadovnjakov je skrb vzbujajoče, pravi Mitja Molan, predsednik Sadjarskega društva Artiče. (Foto: D. S.)

Pri Molanovih imajo drevesa petih jabolčnih sort (poleg gale in elstarja še sorte evelina, topaz in idared) zasajena na sedmih hektarjih, kjer imajo urejeno tudi namakanje in nameščene protitočne mreže, ki so danes že standard, brez katerega ne gre. Letos so začeli sadovnjake obnavljati, tako so na novo zasadili pol hektarja jablan. V polni rodni dobi dreves na leto pridelajo okoli 35 ton jabolk na hektar, skupaj to pomeni dobrih 200 ton.

Posavski sadjarji pridelajo okoli 30 odstotkov slovenskih jabolk, vendar se sadjarske površine skrb vzbujajoče zmanjšujejo, opozarja Molan. »V zadnjih letih je na širšem območju Arnovega sela, tja do Globokega, Artič, Dečnega sela, Dolenje vasi in Pečic, sadjarstvo opustilo v grobem vsaj 50 domačij. Nekoč je bilo v Sadjarskem društvu Artiče 220 članov, danes nas je le še okoli sto.«

