družabno

Priljubljeni Vanja Drkušić

15.9.2024 | 17:00 | Renata Mikec

Foto: Marko Klinc/RS Foto Life

Ob uvrstitvi Slovenije na letošnje evropsko prvenstvo v Nemčiji se je vnovič vzbudilo večje zanimanje za slovenski nogomet in reprezentančna imena. Med njimi je blestel prav 24-letni Novomeščan Vanja Drkušić, osrednji branilec, ki je na nedavni tekmi Lige narodov v Stožicah z Avstrijo postal najboljši igralec domačega moštva. V ekipi Slovenije sta bila še dva Belokranjca, rezervista: Jure Balkovec, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, in Jasmin Kurtić, ki tokrat ni igral. Oba pa sta v drugem polčasu zaigrala v ponedeljek, ko je Slovenija s fantastično predstavo in hat-trickom Radečana Benjamina Šeška povozila Kazahstan. Vanja, ki mu je nogometno žogo in ljubezen do nje že v zibelko položil oče Nikola, nekoč novomeški nogometni vratar in kasneje tudi trener, se je nogometnih veščin najprej naučil v novomeškem NK Krka, nadaljeval v Krškem, profesionalno pot pa začel na Nizozemskem in se prek Italije vrnil v Ljubljano, k ekipi Brava. V zadnjih dveh sezonah je uspešno igral v ruskem Sočiju, zdaj pa je posojeni igralec beograjske Crvene zvezde. Tam so ga soigralci in klubski navijači Delije lepo sprejeli. V ekipi, ki si je nedavno priborila nastope v Ligi prvakov, Vanji dela družbo reprezentančni kolega, 26-letni vezni igralec Timi Max Elšnik. Simpatični Vanja se zaveda, kako pomembna je vez z občinstvom, zlasti z mladimi navijači, in tudi po reprezentančni tekmi z Avstrijo si je prav on vzel največ časa za druženje z njimi, delil je podpise mladim navdušencem in se z njimi fotografiral.

‹ nazaj