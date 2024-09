šport

Zmaga krkašev in Krčanov, remi Ribničanov s Celjani

15.9.2024 | 10:00

Novo mesto - Sobota je v Ligi NLB postregla kar s tremi tekmami. V Ribnici se je domača zasedba s Celjsko razšla brez zmagovalca (33:33), Krško se je prebilo do prve zmage v sezoni (31:28), v športni dvorani Poden v Škofji Loki pa je zmago slavila Krka (31:26).

Rokometaši Krke so zmagali v Škofji Loki. (Foto: Anže Božnar)

RK MISTERAL KRŠKO : RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA 31:28 (12:14); Romih 9, Pintar 7 (1); Klemenčič 6 (4), Tekavčič 5. Igralec tekme: Luka Stanojlović (RK Misteral Krško)

Novinci na prvoligaški sceni iz Krškega so dosegli prvo zmago v Ligi NLB. Po uvodnem porazu v Kopru so na kolena položili tekmece iz Ivančne Gorice, ki so drugič v tej sezoni izgubili. V uvodnem krogu so jih ugnali lokalni tekmeci iz Trebnjega.

V prvi polovici tekme je kazalo na zmago gostov, ki so si priigrali že pet golov prednosti (11:6). Nato so se Posavci le zbrali, na veliki odmor so se odpravili s primanjkljajem dveh golov (12:14), v začetku drugega polčasa pa so se povsem razleteli na igrišču in po delnem izidu devet proti ena povedli z 21:15.

V zadnjih 15. minutah so ubranili velik kapital v golih in zasluženo osvojili prvi par točk v elitni druščini.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Mitja Romih z devetimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Luka Stanojlović s 13 obrambami. V gostujoči zasedbi je Luka Klemenčič dosegel šest, Matevž Tekavčič pa pet zadetkov.

Zasedba iz Krškega bo v prihodnjem krogu gostovala v Slovenj Gradcu (21. september), ekipa iz Ivančne Gorice pa bo gostila Jeruzalem Ormož (25. september).

Izjavi po tekmi:

Mitja Romih, igralec RK Misteral Krško: "Za nami je prva domača tekma proti ekipi SVIŠ-a. Pričakovali smo težko tekmo. Po malo slabšem prvem polčasu se je sreči se je vse obrnilo v našo korist. Na koncu je važna le zmaga."

Nik Pirnat, igralec RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica: "Tekma je bila napeta, z veliko preobrati. Prvi polčas smo začeli suvereno in povedli s petimi goli razlike, v drugem pa smo se sesuli že na začetku. Po nekaj tehničnih napakah se je bilo pretežko sestaviti nazaj. Sledila je zaslužena zmaga domačih, ki so tekmo z lahkoto pripeljali do konca."

RD RIKO RIBNICA : RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 33:33 (12:15); Knavs 11 (2), Žagar 7; Perić 7 (2), Rakita 6 (2). Igralec tekme: Jagoš Braunović (RD Riko Ribnica)

Potem ko je celjska zasedba v uvodnem krogu sezone v domači dvorani tesno premagala (30:29) Jeruzalem Ormož, je tokrat gostovala v Ribnici. Domači rokometaši so po uvodnem porazu v gosteh pri Krki na prvi domači tekmi sezone odločno krenili v lov po prve točke.

Z uglednimi tekmeci so se enakovredno merili, izenačeno je bilo na 12:12, končnico prvega polčasa pa so bolje odigrali gosti, ki so šli na odmor s tremi goli prednosti (16:13).

V nadaljevanju je Celjanom uspelo držati prednost vse do 47. minute, ko so gostitelji izenačili na 24:24. Sledila je napeta in tesna končnica, gosti so po dobrih obrambah Željka Kozine in golu spet pobegnili na plus tri (25:28), večje prednosti pa jim Ribničani niso dopustili.

In ne le to, vztrajno so lovili tekmeca in po golih Uroša Knavsa sprva izenačili na 29:29, nato pa celo povedli s 33:31. Ko je že kazalo na prvi par točk, pa so gosti iztržili izkušnje in z dvema zadetkoma Luke Perića, prvi je bil sedemmetrovka, poravnali izid.

Pri domačih se je najbolj izkazal Knavs z 11 zadetki, pri gostih pa jih je sedem dosegel Perić.

Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostila Urbanscape Loko (20. september), ribniška pa bo gostovala v Kopru (21. september).

Izjavi po tekmi:

Jagoš Braunović, igralec RD Riko Ribnica: "Za nami je prava moška tekma, obe ekipi sta dali vse od sebe, da bi prišli do obeh točk. Žal mi je, da nam ni uspelo osvojiti dveh točk pred domačo publiko. Fantje smo se borili do zadnjega atoma moči in res ostaja grenak priokus, da nam ni uspelo zadržati dveh golov prednosti, ki smo ju imeli manj kot dve minuti do konca. Zahvalil bi se tudi navijačem za izredno vzdušje in izjemno podporo. Dvorana je bila polna in bili so naš sedmi igralec skozi celo tekmo."

Uroš Milićević, igralec RK Celje Pivovarna Laško: "Za nami je težak obračun v Ribnici, na koncu pa delitev točk. Vedeli smo, da prihajamo na težko gostovanje, da je bila tekma proti Krki le primer slabega dne ekipe. Tokrat so tekmeci igrali veliko bolje. Mi smo se poskušali dobro pripraviti. Na koncu nas je boljšega izkupička stala nezbranost v obrambi in v napadu. Razigrali smo tudi vratarja. Iz Ribnice odhajamo s točko. Čestitamo domači ekipi, mi pa že gledamo v naslednji krog."

RD URBANSCAPE LOKA : MRK KRKA 26:31 (13:16); Hriberšek 5, Kocbek 4; Nikolić (6) in Stanojević 9. Igralec tekme: Veljko Stanojević (MRK Krka)

Rokometaši iz dolenjske prestolnice so dosegli drugo zmago v državnem prvenstvu. Pred tednom dni so na domačih tleh zanesljivo premagali Ribničane z 32:21, tokrat pa so v Škofji Loki, kjer so slovenski prvaki iz Velenja v uvodnem krogu le remizirali, osvojili drugi par točk za prvo mesto na lestvici Lige NLB.

Večji del prvega polčasa je minil v povsem enakovredni predstavi, papirnati favoriti iz Novega mesta pa so nekoliko lažje zadihali v končnici, ko so po golu Marka Nikolića povedli za štiri gole (16:12).

V drugi polovici tekme so Dolenjci nadzorovali Gorenjce. Vseskozi so bili v prednosti, po njihovem vodstvu 29:21 v 54. minuti pa je bilo jasno, da bosta točki odšli v Novo mesto.

Pri gostih je bil najbolj učinkovit Nikolić z devetimi goli, vratar Jure Blaževič pa je zbral 13 obramb. Za gostitelje je Nejc Hriberšek dosegel pet zadetkov.

Zasedba iz Škofje Loke bo v prihodnjem krogu gostovala v Celju (20. september), ekipa iz Novega mesta pa bo gostila Gorenje Velenje (21. september).

Izjavi po tekmi:

Nejc Hriberšek, igralec RD Urbanscape Loka: "Mislim, da smo odigrali zelo dobro tekmo. V primerjavi s prejšnjo smo naredili malo preveč napak. Krka je odlična ekipa, ki je igrala je počasi, na trenutke hitro, z dolgo klopjo. Mislim, da je s tem naredila razliko. Mi smo v določenih fazah mogoče delovali utrujeno in s tem izgubljali žoge. Krkaši so vsako našo napako kaznovali in s tem prišli do lahkih zadetkov. Njihov vratar je bil na visoki ravni, saj nam je ubranil kar nekaj neoviranih strelov. Za konec bi samo dodal, da bi lahko bilo boljše in gremo naprej. V petek nas čaka prvo gostovanje in to v Celju."

Veljko Stanojević, igralec MRK Krka: "Pripravljeni smo bili na vse. Spomnim se minule sezone, ko smo tu izgubili in vemo, da Loka doma igra zelo dobro. To vedo vsi, Škofjeločani so to dokazali v prejšnjem krogu, ko so točko vzeli Velenju. Bili smo zelo motivirani. Pohvalil bi tekmece, posebej v prvem polčasu, ko je bil ritem igre na visoki ravni. Bilo je težko. Na koncu smo ostali mirni, izkoristili vse priložnosti in zasluženo osvojili dve točki. Sedaj nas čakata dve domači tekmi in sicer proti RK Gorenje Velenje in RK Celje Pivovarna Laško. "

‹ nazaj