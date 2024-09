dolenjska

V Novem mestu v tednu mobilnosti tudi brezplačne vožnje mestnih avtobusov

15.9.2024 | 09:00 | M. K.

Novo mesto - Projektu Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra, se pridružuje tudi Mestna občina Novo mesto. V omenjenem tednu bodo vožnje z mestnimi avtobusi brezplačne z uporabo sistema Sitium, vrtičkarji bodo ustvarjali na temo prometne varnosti, na Bazenu Novo mesto pa bodo imeli v četrtek dan odprtih vrat, so sporočili z občine.

Brv na Loki s kolesarji (Foto: MO NM)

Ob dnevu odprtih vrat bodo na ploščadi pred novomeškim bazenom, ki so ga lani odprli ob velodromu v Češči vasi, med 11. in 17. uro obiskovalcem omogočili spoznavanje tehnik sproščanja in preverbo osebnega zdravstvenega stanja v družbi usposobljenega medicinskega osebja. Med 12. in 15. uro bo v novem bazenu potekala brezplačna vadba, ob 11.30, 13. in 15. uri pa se bodo obiskovalci lahko pridružili brezplačnim organiziranim vadbam na trim stezi.

Poleg dogajanja ob in v bazenu v Novem mestu pripravljajo številne druge aktivnosti. Otroci se bodo v vrtce in šole znova odpravili s Pešbusom ali z Belim zajčkom, naslednji petek pa se bodo na Glavnem trgu družili na tradicionalnem dnevu brez avtomobila, ki ga bo letos spremljal tudi prvi Festival prve pomoči.

Za odrasle v sredo pripravljajo promocijske aktivnosti sistema izposoje koles GoNm. Raznolike dejavnosti bodo pripravile tudi številne novomeške organizacije, med drugim bo v sredo v Dolenjskem muzeju Novo mesto predavanje na temo Vloga reševalnega psa pri iskanju pogrešanih oseb. Naslednjo soboto ob 8. uri pripravljajo kolesarjenje od Novega mesta do Šmarjete s startom pri Knjižnici Mirana Jarca.

