družabno

Bregarjevi ponosni na Petra

14.9.2024 | 18:00 | Foto: Lidija Markelj

Družina Bregar iz Šentjerneja je precej številnejša, kot je videti na tej fotografiji, saj imata mama Veronika, sicer magistra farmacije in vodja šentjernejske lekarne, ter oče Stane, predsednik Kulturno-etnološkega društva Gallus Bartholomaeus, sedem otrok. Tokrat je z njima sin Peter, ki mu je župan Jože Simončič ob nedavnem občinskem prazniku za izjemne tekmovalne uspehe v odbojki in za lansko osvojitev naslova državnega prvaka v odbojki na mivki podelil županovo priznanje. Na Petra, ki je v teh dneh sedel v klop prvega letnika novomeške ekonomske šole s statusom športnika, so Bregarjevi seveda zelo ponosni. Tudi najmlajša sestrica Urška. Sicer pa sta Veronika in Stane kljub mladostnemu videzu že v vlogi babice in dedka. Imata namreč vnukinji Mojco in Karolino, jeseni pa pričakujejo še tretjega. Za Bregarjev rod bo, kot kaže, dobro poskrbljeno!

