šport

Trimo prvič poražen že v drugem krogu

14.9.2024 | 10:00 | STA

Trebnje - Slovenski podprvaki iz Trebnjega so po uvodni zmagi v gosteh nad lokalnimi tekmeci iz Ivančne Gorice v domači dvorani doživeli hladno prho in s 27:28 (16:15) klonili proti tekmecem iz Slovenj Gradca, ki so v prvem krogu doma izgubili proti prenovljenim in silno ambicioznim Ljubljančanom.

Trebanjcem se je letos zataknilo že v drugem krogu. (Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje)

Prvi polčas je bil povsem enakovreden. Izbranci makedonskega trenerja Radoslava Stojanovika, ki se po izpadu od francoskega Limogesa v evropski ligi lahko povsem osredotočijo na domače tekmece, so v začetku drugega polčasa naredili delni izid 4:0 in povedli z 20:15.

A trdovratni Korošci se niso vdali. Gostujoči trener Žiga Lesjak je po "neplodnem" uvodu po prihodu iz slačilnice v 41. minuti zahteval minuto odmora. Njegovi varovanci so se po dveh golih Kristijana Eskeričića v 54. minuti približali na gol zaostanka (24:25), dve minuti pred zadnjim zvokom sirene pa po zadetku Roka Cvetka s sedemmetrovke izenačili na 26:26.

V razburljivi in negotovi končnici so bili bolj preudarni gosti. Po golu Cvetka so v zadnji minuti povedli s 27:26, a so gostitelji slabih deset sekund pred koncem prek Darka Cingesarja, potem ko se je po zgrešeni sedemmetrovki žoga odbila v njegove roke, izenačili na 27:27.

Nekdanji slovenski reprezentant je nato storil "neumnost" in blokiral podajo vratarja do sredine igrišča. Sodnika Jože Humek in Rok Škvarč sta mu pokazala rdeči karton, gostom pa dosodila sedemmetrovko, ki jo je realiziral Cvetko za končno zmago z 28:27.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Vid Miklavec s šestimi, v gostujoči pa Eskeričić z osmimi goli.

Trebanjska zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala pri LL Grosist Slovanu (20. september), ekipa iz Slovenj Gradca pa bo gostila Misteral Krško (21. september).

Trimo Trebnje : Slovenj Gradec



Dvorana OŠ, gledalcev 350, sodnika: Humek in Škvarč.

Trimo Trebnje: Lesjak, Herceg, Višček 3 (2), Didovič 1, Jurečič 1, Latković, Pipp 2, Soršak 4, Kotar 3, Miklavec 6 (1), Guček, Grmšek 3, Grbić 1, Cingesar 1, Nešić 2, Krešić.

Slovenj Gradec: Leben, Čudić, Smolnikar, Rantah 1, Cvetko 5 (4), Štaleker, Milenković 3, Štaleker, Levc 1, Svečko 2, Pandev 3, Eskeričić 8 (1), Saleznik, Lampret 1, Štumpfl 4 (1).

Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 7 (3), Slovenj Gradec 8 (6).

Izključitve: Trimo Trebnje 16, Slovenj Gradec 16 minut.

Rdeči kartoni: Svečko (55.), Guček (60.), Cingesar (60.).

‹ nazaj