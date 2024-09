kronika

FOTO: Visoka Krka v Žužemberku

14.9.2024 | 08:00 | M. K.

Foto: R. N.

Pretoki rek po državi so veliki. Krka je včeraj čez dan še naraščala, poplavljene površine vzdolž celotnega toka so se povečevale, ponoči pa naj bi se razmere ustalile.

Fotografije narasle Krke, ki jih najdete tudi spodaj v fotogaleriji, so nastale včeraj dopoldne. Popoldne ob 17.46 je v Žužemberku v športnem parku ob Krki odplavilo tri zabojnike za smeti. Gasilci PGD Dvor so jih odvlekli nazaj na njihovo mesto ter jih privezali.

Ob 19.47 pa je tudi na relaciji Kostanjevica na Krki - Zameško, reka Krka poplavila cestišče. Dežurni delavci CGP so postavili ustrezno signalizacijo o zapori ceste.

Napoved

Po napovedih Arsa bo po pretežno oblačni in suhi noči danes pretežno oblačno, sprva bo občasno rahlo deževalo ponekod v severnih krajih, popoldne pa tudi ponekod drugod, verjetneje v vzhodni Sloveniji. Pihal bo severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, ob morju 12 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo bodo od 7 do 15, na Primorskem od 15 do 19 stopinj Celzija.

V nedeljo bo večinoma oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo, pogosteje v vzhodnih krajih. Razen na zahodu bo pihal šibak do zmeren veter severnih smeri.

V ponedeljek bo rahel dež od severovzhoda prehodno zajel večji del Slovenije. V torek bodo sprva ponekod še manjše padavine. Popoldne se bo delno razjasnilo.

