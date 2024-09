kronika

FOTO: Kup nesreč in podrtih dreves

13.9.2024 | 19:10 | M. K.

Danes ob 15.40 sta na cesti Gorenje Jesenice - Puščava, občina Šentrupert, trčili osebni vozili. Poškodovali sta se dve osebi. Reševalci ekipe nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so ju na kraju oskrbeli ter prepeljali v SB Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja ter s tehničnim posegom rešili ukleščeni osebi in pomagali reševalcem.

Foto: PGD Trebnje

Ob 11.10 sta na Belokranjski cesti v Novem mestu (na Pogancih proti Metliki) trčili osebno in tovorno vozilo. V nesreči so bile poškodovane tri osebe. Reševalci ekipe nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jih na kraju oskrbeli ter prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili akumulator na osebnem vozilu in preprečili iztekanje motornih tekočin.

Fotografiji: FB PKD

Ob 9.44 je v bližini naselja Smednik, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, postavili avtomobil na kolesa, odklopili akumulator, opravili pregled okolice in preprečili iztekanje motornih tekočin. Poškodovanih ni bilo.

Fotografiji: PGE Krško

Včeraj, okoli 17.30, se je na cesti med Jurjevico in Ribnico zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznika osebnih vozil. Voznica je pri vključevanju odvzela prednost vozniku, ki je pripeljal po prednostni cesti. Pri tem sta se udeležena voznika lažje poškodovala. Preizkus alkoholiziranosti pri udeležencu je pokazal 0.35 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Fotografiji: GE Ribnica

Drevo na cesto

Danes ob 7.27 se je pri Ragovski ulici v Novem mestu na cesto podrlo drevo in oviralo promet. Dežurni delavec je drevo razžagal in odstranil.

Na cesto sta danes padli tudi drevesi med Podbreznikom in Prečno ...

... ter na Ljubljanski cesti v Novem mestu. (Vse foto: FB PKD)

Poplave

Ob 7.43 je v Velikem Gabru, občina Trebnje, podtalna voda zalila kletne učilnice osnovne šole. Gasilci PGD Veliki Gaber so vodo izčrpali.

Ob 7.03 so v Krmelju, občina Sevnica, gasilci PGD Krmelj iz kleti krmeljske zdravstvene postaje izčrpali meteorno vodo.

Foto: PGD Krmelj

Ob 8.00 so bile v občini Škocjan zaradi poplave neprevozne ceste Škocjan-Goriška vas pri Škocjanu in Škocjan-Zavinek pri naselju Zavinek.

Čistili leseni most



Ob 13.53 so v kraju Potok, občina Straža, gasilci PGD Vavta vas s tehničnim posegom odstranili vejevje in zagozdeno drevo pod lesenim mostom na reki Krki.

Most je bil med čiščenjem seveda zaprt. (Foto: FB PKD)

Požari v stanovanjskih stavbah



Ob 14.42 je v Glavarjevi ulici v Trebnjem zagorela pečica v kuhinji v večstanovanjskem objektu. Gasilci PGD Trebnje in Ponikve so požar pogasili, iznesli vsebino pečice ter pregledali in prezračili prostore.

