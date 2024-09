kultura

Igrišča ne damo sinoči v Novem mestu

13.9.2024 | 18:30 | I. Vidmar

Klemen Dvornik z glavnimi junaki filma na sinočnji premieri v Novem mestu

Novo mesto - Da moramo slediti srcu, je po sinočnji premieri novega slovenskega otroškega filma Igrišča ne damo v Novem mestu mlademu občinstvu položil na srce režiser Klemen Dvornik, ki je v film tako ali drugače vpletel tudi marsikaj, kar je kot otrok sam doživljal v rodnem Novem mestu.

Igrišča ne damo je nova slovenska filmska uspešnica, otroški film, ki je svoj ognjeni krst doživel na filmskem festivalu v Locarnu, na sarajevskem filmskem festivalu pa bil po mnenju otroške žirije razglašen za najboljši film. Govori o uporu otrok, ki jim hočejo vzeti igrišče in tam zgraditi parkirišča, govori tudi o deklici Almi, ki se z očetom po smrti mame, okoljske aktivistke, ki je življenje izgubila v boju za amazonski pragozd, preseli v novo sosesko, kjer pa naleti na do nje sovražno in nasilno razpoloženo sošolko Luno in njeno skejtersko klapo. Ko Alma izve, da bo očetova firma porušila igrišče pred blokom, ji v borbi za kisik in drevesa ne preostane nič drugega, kot da združi moči s svojo najhujšo nasprotnico in njeno družbo.

»Film smo šli delat, da bi nagovorili otroke, naj gredo stran od ekranov, naj se gredo igrat ven na igrišče. Tam so prijateljstva, tam si zlomiš nogo, tam so prvi poljubi, tam se sklepajo prva zavezništva. Življenje v analognem svetu, ki smo ga mi doživljali v osemdesetih in devetdesetih letih je mogoče tudi zanimivo, mogoče celo bolj od tistega, kar je na ekranih. In tako kot na koncu reče v filmu Marko Mandič, v filmu oče glavne junakinje: Če je srce na pravem mestu, se vsak boj izplača,« je o razlogih za film povedal režiser Klemen Dvornik, kako so doživeli snemanje, pa so mlademu občinstvu zaupali tudi glavni junaki filma.

‹ nazaj