gospodarstvo

Julija Somrak iz DROM agency je naj digitalka

13.9.2024 | 13:30 | STA

Ljubljana/Novo mesto - S podelitvijo nagrad websi se je v četrtek zaključil letošnji projekt WEBSI Digitalni presežki Slovenije. Naj agencija je postala Agencija 101, naj naročnik Spar Slovenija, generalni prvak pa Sparov jedilnik.ai (Spar Slovenija in Agencija 101), so danes sporočili iz zavoda za digitalno odličnost.

Kot so navedli, je nagrado naj digitalka prejela Julija Somrak iz DROM agency, nagrado naj digitalna kampanja Cockta - Iz česa je tvoje mesto? (Atlantic Grupa in DROM agency), nagrado naj uporaba podatkov DRAJV zemljevid (Zavarovalnica Triglav), nagrado najboljša vsebina pa Maš to! (Zavarovalnica Sava in Luna\TBWA).

Julija Somrak (na sredini) iz novomeške DROM agency je naj digitalka. (Foto: WEBSI 2024)

Nagrado najboljša uporabniška izkušnja je prejela Zavarovalnica Triglav, Sparov jedilnik.ai Spara Slovenija in Agencije 101 pa je prejel še nagrado za najboljše oblikovanje ter nagrade v kategorijah digitalna orodja, tradicionalni trgovci, umetna inteligenca in uporaba naprednih tehnologij.

Podelili so še nagrade v številnih drugih kategorijah, kot so avtomobilizem, digitalni projekti v prostoru, dogodki in prosti čas, družbena omrežja, družbeno odgovorni projekti, finančni sektor, globalni digitalni projekti, inovativni ustvarjalci prihodnosti, javne in nevladne organizacije, mediji, mobilne aplikacije, spletna mesta in trgovine, telekomunikacije, turizem, video, vplivneži in vsebinski marketing.

