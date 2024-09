dolenjska

Novi vozni redi dvignili precej prahu

13.9.2024 | 14:00 | Rok Nose

Novo mesto, Brežice - Na začetku novega šolskega leta so precej prahu dvignili novi vozni redi medkrajevnih avtobusov. Izkazalo se je, da dijakom povzročajo precej težav. Pritožbe so bile, da polni avtobusi vozijo mimo postaj, da jih na nekaterih linijah sploh ni bilo in da veliko dijakov zdaj za pot v šolo porabi precej več časa. Na pristojne, ki so pripravili nov vozni red, se je usul plaz kritik. Starši, dijaki in ravnatelji se sprašujejo, zakaj so spremenili sistem, ki je prej dobro deloval.

Otroci čakajo na avtobus na glavni novomeški avtobusni postaji. (Foto: R. N.)

Ravnatelj Gimnazije Brežice Uroš Škof ni pričakoval, da bodo novi vozni redi glavna tema na začetku novega šolskega leta. Na nov sistem je bilo veliko pripomb.

Na Šolskem centru Krško - Sevnica prav tako ugotavljajo, da so novi vozni redi prinesli več težav kot izboljšav.

Na Šolskem centru Novo mesto so bili prejšnji teden obveščeni, da so težave na več kot tridesetih linijah. Direktor mag. Matej Forjan pravi, da jih poleti žal nihče ni opozoril o spremembah voznih redov niti jih ni vprašal za kakršne koli podatke ali mnenje.

S spremenjenim voznim redom so se spoprijemali tudi starši dijakov.

Namesto pol ure vožnja v šolo traja skoraj dve uri – Stres za dijake, ki ne vedo, kako bodo prišli v šolo in domov – Zaradi prepolnih avtobusov zamujajo v šolo – DUJPP kljub kritikam zagotavlja, da so novi vozni redi nadgrajeni in izboljšani

