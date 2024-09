kronika

FOTO: V škodo strpal 11 Turkov in bežal pred policijo

13.9.2024 | 11:30 | M. K.

Policisti PP Metlika so včeraj nekaj po 6. uri na območju Krasinca ustavljali voznika osebnega avtomobila Škoda octavia bosanskih registrskih oznak. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo proti Podzemlju, kjer je avtomobil ustavil in peš pobegnil, so danes sporočili s PU Novo mesto. Policisti so ga izsledili in prijeli v gozdu pri Grmu. 23-letni državljan Bosne in Hercegovine je prevažal 11 državljanov Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Bosne in Hercegovine so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

V tej škodi je prevažal 11 ilegalnih migrantov. (Foto: PP Metlika)

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Loče, Slovenska vas, Mostec, Jereslavec, Nova vas pri Mokricah) prijeli 71 državljanov Sirije, 30 Afganistana, šest Egipta, štiri Burundija, tri Indije, dva državljana Somalije in Bangladeša, državljana Sudana in Tunizije. Na območju PP Črnomelj (Zilje, Balkovci, Vrhovci) so prijeli 16 državljanov Maroka.

Prehiter na avtocesti

Nekaj pred 8. uro so policisti včeraj na Obrežju ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW, švicarskih registrskih oznak, ki je na avtocesti vozil s hitrostjo 180 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 50 km/h. 26-letnemu državljanu Severne Makedonije so izrekli globo.

Zasegli so mu puško

Policisti PP Črnomelj so zaradi suma posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo in 52-letnemu osumljencu iz okolice Metlike zasegli puško, za katero nima ustreznih dovoljenj. Zoper moškega bodo zaradi kršitev določil Zakona o orožju uvedli prekrškovni postopek.

Vlomili v počitniško prikolico

Na območju Vrha pri Ljubnu je nekdo vlomil v počitniško prikolico in ukradel posodo, spalne vreče in prehrambene izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Pijan razbijal po oknih in žalil stanovalko

Okoli 17.30 so bili policisti obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na dvorišču stanovanjske hiše v Novem mestu. 71-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, je motil javni red in mir, razbijal po oknih in žalil stanovalko. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in je nadaljeval z žaljenjem in nedostojnim vedenjem, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev določil zakona o javnem redu in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 201 klic. Obravnavali so prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in 13 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vloma in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

