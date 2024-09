posavje

V Krškem ob tednu mobilnosti številne dejavnosti in dogodki

13.9.2024 | 09:15 | STA; M. K.

Foto: MO Krško

Krško - Projektu Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra, se tudi letos pridružuje Mestna občina Krško. V omenjenem tednu bodo v sodelovanju z različnimi organizacijami pripravili vrsto dejavnosti, vrhunec bo v petek, 20. septembra, ko bo v starem mestnem jedru dan brez avtomobila.

Novinarska konferenca MO Krško

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci povedal župan Janez Kerin, občina s svojim sodelovanjem v pobudi spodbuja zdrav življenjski slog ter se zavzema za varnejše ceste in čistejše okolje. Z aktivnostmi bodo opozorili na možnosti zmanjšanja odvisnosti od avtomobilov in poudariti prednosti hoje, kolesarjenja ter uporabe javnega prevoza, njegove besede povzema sporočilo za javnost.

Teden mobilnosti bodo v občini odprli 13. septembra, ko bodo v mestnem parku izvedli vadbo 1000 gibov. Dan pozneje pripravljajo kolesarjenje od gradu Rajhenburg do Kostanjevice na Krki po lani dokončani kolesarski povezavi med občinama. Za starejše pripravljajo delavnico na temo Varni in trajnostno mobilni v starosti. V ponedeljek, 16. septembra, bodo Zavodu Sopotnik predali novo vozilo za prevoz starejših, isti dan pa bo na večnamenski poti ob Savi potekal test hoje. (Celoten program aktivnosti spodaj v pdf dokumentu)

V naslednjih dneh bodo sledili pohod na Trško goro ter delavnice za dijake, učence in starše na temo varnosti v cestnem prometu. Vrhunec dogajanja pa bo v petek, 20. septembra, ko v starem mestnem jedru pripravljajo dan brez avtomobila.

Spreminjanje potovalnih navad občanov je sicer občina vključila tudi v novo občinsko prometno strategijo, ki jo pripravlja. Ključni poudarek nove strategije bo trajnostna mobilnost, ki spodbuja zmanjšanje uporabe osebnih avtomobilov in večjo uporabo javnega potniškega prometa, koles ter pešpoti.

V ta namen bo občina letos začela z gradnje pločnika med Krškim in Starim Gradom. V teku sta druga faza rekonstrukcije Lovske ceste v Brestanici in tretja faza rekonstrukcije ceste od starega mostu do hidroelektrarne Krško. V načrtu imajo še nabavo električnega avtobusa in postavitev polnilnice za javni potniški promet.

