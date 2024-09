gospodarstvo

Vladna delovna skupina o statusu projekta Jek 2

13.9.2024 | 08:40 | STA

Vladna delovna skupina za koordinacijo pri projektu Jek 2, ki deluje od lanskega septembra, se je v sredo na 12. seji seznanila s statusom in vodenjem projekta, pa tudi z napredkom pri pripravi pobude za državni prostorski načrt, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Pobuda je trenutno v usklajevanju med Gen energijo in pristojnimi ministrstvi, predvidoma v oktobru bo Gen energija usklajeno pobudo poslala na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Ministrstvo je Gen energiji medtem naložilo, da čim prej in v rokih pripravi dokumentacijo, ki jo je družba dolžna zagotoviti pred posvetovalnim referendum o Jeku 2. Do sedaj pripravljena dokumentacija je sicer dostopna na spletni strani https://jek2.si/informacije-za-posvetovalni-referendum/.

Vizualizacija drugega bloke NEK (GEN energija)

