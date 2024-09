kronika

FOTO: Ponekod narasla voda preprečila dostop intervencijskih vozil

13.9.2024 | 07:00 | M. K.

Ponoči so ob krajevno močnejših padavinah ponekod še naraščali in se razlivali hudourniki in manjše reke v večjem delu države. Potem ko so obilne padavine v četrtek težave povzročale predvsem na Obali, so se nato preselile bolj proti vzhodu.

Včeraj popoldne je tudi na cesti Gaber-Uršna sela pri Rožnem Dolu podrto drevo oviralo promet. (Foto: FB Stanje na cestah v Beli krajini)

V osrednjem in južnem delu Slovenije je že do četrtka zvečer padlo krepko čez 100 milimetrov padavin, zaradi nočnega obnavljanja padavin pa je večina vodotokov že na visokovodnih pretokih.

Kot napovedujejo vremenoslovci, bodo danes še naraščale Sava v spodnjem toku, Ljubljanica, Krka in reke na vzhodu države, ki se lahko razlivajo na običajnih območjih. V soboto se bo večina pretokov po državi zmanjševala, le Mura bo še naraščala. Na zahodu bo prevladovala srednja, na vzhodu države pa velika vodnatost rek.

Kljub vsemu se najbolj črni scenariji po pojasnilih predstavnikov Arsa niso uresničili. Padavin sicer še ni konec, saj v naše kraje prihaja hladna fronta in je ponekod celo že snežilo, a večjih težav ne pričakujejo več.

Arso

O težavah z meteorno vodo in vetrom v naši regiji smo sinoči že poročali, na upravi za zaščito in reševanje dodajajo še nekaj popoldanskih in večernih poročil:

Voda grozila in poplavljala

Ob 18.19 je v naselju Stranje pri Velikem Gabru, občina Trebnje, meteorna voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Veliki Gaber so postavili pregrade za zaščito pred poplavljanjem in s potopno črpalko prečrpali vodo izza pregrade.

Ob 18.41 je v ulici Cesta na Gradec v Mirni, občina Mirna, voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Mirna in Volčje njive so postavili protipoplavne vreče in zaščitili stanovanjski objekt pred naraščajočim vodotokom.

Reka Mirna se je začela v popoldanskih urah razlivati na znanih mestih in preprečila dostop intervencijskih vozil do hiše, potreben je bil dostop s kmetijskim traktorjem. (Foto, tudi spodaj vv fotogaleriji: PGD Volčje Njive)

Ob 16.03 so posredovali gasilci PGD Boštanj v Dolenjem Boštanju, občina Sevnica, kjer so iz industrijskega objekta izčrpali meteorno vodo.

Podrto drevo na cesti

Opolnoči je na cesti v Dolenjem Leskovcu, občina Krško, podrto drevo oviralo promet. Drevo je razžagal in odstranil delavec cestnega podjetja

Ose

Ob 17.35 so na Dolšcah, občina Kostanjevica na Krki, gasilci PGD Kostanjevica na Krki odstranili osje gnezdo iz ostrešja stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu LEVO TRIBUČE in na izvodu HRIB DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bood 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Gorenje Laknice, nizkonapetostno omrežje – Zgornja priča;od 11.00 do 13.00 pa na območju TP Hom vas, nizkonapetostno omrežje – Sever -Hom in Grm.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica - področje Krškega z okolico na območju TP Dovško med 08.30 in 12.00 uro in na območju TP Slapšak med 12.00 in 14.00 uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP postaje Celine Raka, nizkonapetostno omrežje – Pod Podule in Celine med 8.00 in 14.00 uro.

‹ nazaj