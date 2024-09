dolenjska

V jati z drugačnimi

12.9.2024 | 16:00 | M. Ž.

Novo mesto, Straža - Varstveno delovni center Novo mesto danes organizira že 8. mednarodno srečanje oseb z intelektualno ali gibalno oviranostjo s sloganom »V jati z drugačnimi«, ki se na desetih lokacijah družijo s šolarji oz. dijaki, njihovimi učitelji oz. učiteljicami ter člani različnih društev.

Na kmetiji Vidic so izdelovali pletenice, si ogledali kmetijo ... (Foto: M. Ž.)

Kot je pojasnila strokovna delavka novomeškega VDC Andreja Klobučar, vsako leto pripravijo drugačno temo, letos je to povezovanje z društvi. »Bistvo srečanja pa je medsebojno spoznavanje, sprejemanje oseb z oviranostjo in pridobivanje novih znanj in prijateljstev,« je dodala.

Na srečanju tako od društev sodelujejo Likovno društvo Mavrica, Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, Planinsko društvo Krka, Društvo podeželskih žena Tavžentroža, Društvo za zaščito živali Novo mesto, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Trškogorsko srce, Lovska družina Novo mesto, Turistično društvo Straža in Društvo kmetic Novo mesto.

Slednja sta uporabnike VDC Črnomelj sprejela na kmetiji Vidic v Hruševcu, kjer se jim je pridružila še skupina tretješolcev iz Osnovne šole Vavta vas, tam smo jih obiskali tudi z Dolenjskega lista. Sicer se danes na Dolenjskem mudijo še skupine iz OŠPP Mirna in Dragotin Kette, VDC Zasavje, VDC Novo mesto (enota I Šmihel, enota II Bršljin in enota Trebnje), VDC Leskovec Krško ter iz hrvaške Koprivnice, žal pa na srečanje niso uspeli priti iz avstrijskega Celovca.

Po dopoldanskem druženju z društvi in šolami so se skupine zbrale v Gostišču Loka, kjer so med drugim podelili tudi nagrade literarnega in likovnega natečaja. »Odziv je bil zelo dober, prejeli smo res kvalitetna dela, tako da je bilo kar težko izbrati najboljše,« je še pridala Klobučar.

