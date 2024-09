gospodarstvo

Radeška papirnica lani močno povečala čisti dobiček

12.9.2024 | 12:30 | STA

Radeče - Podjetje Radeče papir nova je lani ustvarilo 52,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 4,5 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček je s predlanskih 50.000 evrov poskočil na skoraj 736.000 evrov, kaže letno poročilo.

Radeška papirnica

Družba je leta 2023 prodala 30.050 ton papirja in kartonov, s čimer je ustvarila 52,3 milijona evrov prihodkov, potem ko je leta 2022 prodala 30.851 ton papirjev in kartonov ter dosegla 49,9 milijona evrov prihodkov od prodaje.

Vodstvo radeške papirnice je v lanskem poslovnem poročilu, ki je objavljeno na spletnih straneh Ajpesa, zapisalo, da je bilo leto 2023 leto umirjanja visokih nihanj cen energentov, ki so leta 2022 zaradi ukrajinsko-ruske vojne dosegle ekstremne vrednosti.

Lani se je papirnica soočala tudi z rastjo cen surovin, predvsem zaradi logističnih težav, ki so nastale zaradi vojne ne Bližnjem vzhodu. Zaradi nihanja cen energentov in surovin papirnica ustrezno prilagaja cene na trgu komercialnih papirjev.

"Moramo se prilagajati tržnim razmeram, ki pa jih vodijo predvsem vertikalno integrirani konkurenti. Prav tako smo leta 2023 nadaljevali prodor na trg vrednostnih papirjev, predvsem zaradi inovativnih izdelkov in intenzivnega marketinškega pristopa," je zapisalo vodstvo papirnice.

Družba, ki zaposluje 188 delavcev, je lani v Sloveniji ustvarila 11,6 milijona evrov prodaje, v EU 18,8 milijona evrov, na drugih trgih pa 21,8 milijona evrov. Lani so v papirnici nadaljevali z razvojem antimikrobnega papirja in z razvojem na področju trajnosti in materialov za vinske nalepke. Pridobili so tudi prve kupce za samolepilni material iz bombažnega papirja, ki so ga poimenovali ChicCotton.

Po navedbah vodstva podjetja se papirnica strateško usmerja k proizvodnji specialnih in zaščitenih papirjev, zato je tudi razvojna dejavnost ciljno usmerjena, k tej diverzifikaciji.

Skupina Radeče papir, v kateri je poleg matične družbe še družba Muflon, je imela lani 61,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 3,4 odstotka manj kot predlani. Čisti dobiček je porasel za skoraj petino na nekaj več kot 805.000 evrov.

Radeška papirnica deluje od leta 1736, najbolj pa se je družba razvila v začetku 19. stoletja, ko so jo vodili bratje Piatnik z Dunaja. Takrat se je začela proizvodnja banknotnih in zaščitenih papirjev, ki radeško papirnico še danes uvrščajo med pomembne proizvajalce papirjev in kartonov v tem delu Evrope.

Podjetje Radeče papir je aprila leta 2012 pristalo v stečaju, današnja družba Radeče papir nova pa je bilo ustanovljena 31. decembra 2013 in je v 100-odstotni lasti dubajskega Emkaan Investments. Uprava družbe je tričlanska, v njej pa so direktor financ in računovodstva Leopold Povše, direktor proizvodnje Tomaž Režun in direktorica za kadrovske in pravne zadeve Mateja Kajzba.

‹ nazaj