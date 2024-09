dolenjska

FOTO: 100 let PGD Muljava

12.9.2024 | 10:00 | M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Muljava - Prvo septembrsko soboto je Prostovoljno gasilsko društvo Muljava obeležilo častitljivih 100 let delovanja. Jubilej so obogatili s parado gasilcev in gasilskih vozil. V povorki so sodelovala številna gasilska društva, še posebej pa je izstopala vprežna gasilska brizgalna iz ustanovnega leta 1924, ki je pričarala nostalgičen pogled v zgodovino gasilstva, so sporočili z ivanške občine. Poleg nje so obiskovalci občudovali še sodobnejša vozila vseh 17 gasilskih društev iz občine Ivančna Gorica, pa tudi vozilo Gasilske brigade Ljubljana in specialno vozilo z dvižno napravo Hiab Civilne zaščite RS.

Osrednji del slovesnosti je potekal pred gasilskim domom Muljava, kjer je slavnostni nagovor imel predsednik PGD Muljava Milan Bregar. Orisal je bogato zgodovino društva, ki je bilo ustanovljeno 22. junija 1924. Med ključne mejnike je izpostavil nakup prve vprežne brizgalne v prvem letu delovanja ter kasnejšo izgradnjo gasilskega doma, ki je služil svojemu namenu vse do leta 2018, ko so gasilsko opremo preselili v nov, sodoben dom v bližini. Po Bregarjevih besedah je novi dom, ki so ga prevzeli pred petimi leti, predstavljal velik napredek za delovanje društva, saj so se s tem bistveno izboljšali pogoji za delo, obenem pa se je povečalo tudi število članov, predvsem mlajših, ki zdaj predstavljajo kar četrtino članstva.

Prisotne so na slovesnosti nagovorili tudi ugledni gostje: predsednik Gasilske zveze Ivančna Gorica Jure Strmole, predstavnik Gasilske zveze Slovenije, Bojan Kocjan ter župan Dušan Strnad. Ob tej pomembni obletnici je župan društvu izročil posebno priznanje – spominski kovanec Prijetno domače. Muljavskim gasilcem je čestital za njihov doprinos k lokalnemu okolju in poudaril neprecenljivo sodelovanje društva z lokalnimi organizacijami in prireditvami na Jurčičevi domačiji. Društvo je prejelo tudi odlikovanje Gasilske zveze za posebne zasluge, ki sta ga v imenu društva prevzela predsednik Bregar in poveljnik Gašper Erjavec.

Na prireditvi so se s podelitvijo zahvalnih priznanj poklonili številnim posameznikom – članom in krajanom, ki so s prostovoljnim delom skozi desetletja pripomogli k uspehu društva. Priznanja so prejela tudi gasilska društva, organizacije in donatorji. Poleg tega so bila podeljena odlikovanja občinske gasilske zveze in državna priznanja.

Ob jubileju je PGD Muljava izdalo tudi jubilejni zbornik, ki opisuje pot društva od ustanovitve do danes. Prireditev so obogatili člani Moškega pevskega zbora Muljava, učenci Podružnične šole Muljava, Nina Bregar z recitacijo in Godba Stična.

Slovesnost se je nadaljevala z veliko gasilsko veselico ob zvokih ansambla Pogum, ki je v prijetnem vzdušju združila ljudi in poskrbela, da se je slavje nadaljevalo dolgo v noč, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

