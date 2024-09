kronika

FOTO: Na CKŽ trčila dva; prevrnil se je z avtodomom

11.9.2024 | 18:40 | M. K.

Ob 14.27 sta na Cesti krških žrtev v Krškem trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili bateriji na vozilih, usmerjali promet do prihoda policistov, nudili pomoč policiji in avto vleki ter počistili cestišče in motorne tekočine z vpojnimi sredstvi. Dežurna ekipa z zdravnikom NMP Krško je na kraju pregledal dve osebi. Poškodovanih ni bilo.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGE Krško

Padel kolesar

Ob 14.39 je v Brezini v Brežicah padel kolesar. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v UC Brežice.

Prevrnil se je z avtodomom

Ob 15.17 se je na cesti Dolenji Globodol-Prečna, občina Mirna Peč, prevrnil voznik z avtodomom. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Gasilci GRC Novo mesto so vozilo postavili nazaj na kolesa.

Gasili pri Kerinovem Grmu

Ob 13.04 so gasilci PGE Krško v bližini naselja Kerinov Grm, občina Krško, pogasili manjšo količino odpadnega materiala.

