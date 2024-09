kultura

Začetek vroče jazzovske jeseni

11.9.2024 | 18:00 | I. V.

Krško - S koncertom imenitnega hrvaškega džezovskega pianista Zvjezdana Ružića se je v nedeljo začel jesenski niz dogodkov v krškem džezovskem klubu Studio 44, ki se je po odzivu občinstva očitno že dobro zasidral v zavesti ljubiteljev glasbe. Tokratni gost, Zvjezdan Ružić, je eden vodilnih hrvaških džezistov mlajše generacije, z njegovim koncertom pa se je začel zanimiv jesenski program koncertov v Krškem. Sledil mu bo letni koncert krškega big banda in festival 2-5-1.

V prvem delu koncerta se je Zvjezdan Ružić predstavil z domačinoma, bobnarjem Jakobom Avsenakom in basistom Urbanom Cedilnikom. (Foto: I. Vidmar)

Zadnja leta največ pozornosti posveča svojemu projektu Pianotron, ko klasični klavir združuje z zvoki Melotrona in kick pedali, a tokrat se je osredinil samo na klavir. V prvem delu koncerta se je predstavil skupaj z domačinoma, bobnarjem Jakobom Avsenakom in basistom Urbanom Cedilnikom, v drugem delu pa so se jim pridružili še člani krškega big banda, ki so imeli med pripravami na tokratni nastop kar precej dela, saj je Ružićeva glasba precej zahtevna ritmično in tudi dramaturško, kar je seveda svojevrsten izziv za vsakega dobrega glasbenika. Pa tudi za poslušalca.

Širši krog poslušalstva se bo Zvjezdana Ružića morda spomnil po jazzovskem aranžmaju hrvaške himne, ki sta jo izvedla z legendarno hrvaško pevko Josipo Lisac na inavguraciji hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, kar je precej razburilo predvsem konzervativni del hrvaške javnosti. Glasba Zvjezdana Ružića je pogosto tesno naslonjena na ljudsko glasbeno izročilo ne le hrvaškega pač pa tudi širšega balkanskega območja in napisana v za jazz nekoliko nenavadnih ritmih, na primer trinajst osminskem.

V nadaljevanju se jim je na odru pridružil celoten orkester.

Čeprav Big band Krško načelno pripravi po en dogodek mesečno, septembrsko dogajanje z Ružićevim koncertom ni končano. 29. septembra bo v Kulturnem domu Krško tradicionalni letni koncert s številnimi gosti; orkester bo kot gostujoči dirigent vodil sloviti avstrijski dirigent in producent Sigi Feigl, vokalna gostja pa bo Nuša Derenda. Od 17. do 19. oktobra bo Big Band Krško v Studiu 44 pripravil 2. festival 2-5-1, ki ga bodo tokrat z lanskih dveh raztegnili na tri dni. Nastopili bodo domači big band z gostujočo dirigentko Klaro Lavriša, nizozemski kvartet, ki ga vodi domači saksofonist Lenart Rožman, in Big band Radlje, vrhunec festivala pa bo nastop kvinteta japonskega basista Motoija Kanamorija in tria angleškega bobnarja Jona Onabowuja, ki se mu bo na odru pridružil tudi naš najboljši džezovski pianist Marko Črnčec.

