Nasilni učenec ne obiskuje več OŠ Velika Dolina; varnostnik vsaj še en mesec

11.9.2024 | 12:40 | STA

Brežice/Velika Dolina - Nasilni učenec, ki je junija poškodoval devetošolca na OŠ Velika Dolina v občini Brežice, ne obiskuje več te šole, je potrdila ravnateljica Anja Zevnik. Drugih podrobnosti zaradi mladoletnosti učenca ni razkrila. Po informacijah predsednika sveta krajevne skupnosti (KS) Velika Dolina Fredija Žiberta so učenca prešolali.

Do dogodka na šoli je prišlo junija, tik pred šolskimi počitnicami, napadeni učenec pa je potreboval bolnišnično zdravljenje. Člani sveta KS Velika Dolina in sveta staršev šole so posledično zahtevali prešolanje nasilnega učenca. V nasprotnem primeru so napovedali, da se bodo vsi učenci šolali na daljavo.

Šola, občina ter ministrstvo za vzgojo in izobraževanje so med poletnimi počitnicami skušali najti rešitev. Kakšna je bila, zaradi varstva osebnih podatkov ne razkrivajo, je bil pa po informacijah Žiberta učenec prešolan na drugo šolo. Je namreč še šoloobvezen.

V šoli so sicer po besedah ravnateljice novo šolsko leto začeli podobno kot drugod. "Otroci obiskujejo pouk, učitelji se soočamo z organizacijskimi izzivi, enako kot na drugih šolah so tu in tam kakšne vedenjske težave, drugih večjih posebnosti pa ni," je povedala.

Tudi Žibert ocenjuje, da so v šoli šolsko leto začeli dokaj normalno. Vsaj en mesec bo imela šola varnostnika, ki ga zagotavlja občina. To je bil tudi eden od sklepov, sprejetih na avgustovskem sestanku varnostnega sosveta.

V zvezi z junijskim napadom v OŠ Velika Dolina je sicer policija poleg omenjenega učenca zaradi nasilništva kazensko ovadila še enega mladoletnika, ki naj bi snemal celoten dogodek. Ravnateljica je na vprašanje, ali bo šola ukrepala tudi zoper njega, odgovorila, da v zvezi s tem do zdaj ni dobila nobenega uradnega obvestila in da je vse, kar ve, slišala iz medijev.

Nasilni učenec sicer izhaja iz romske družine, v kateri naj bi bilo več problematičnih posameznikov, zaradi česar je dogodek sprožil napetosti med večinskim in romskim prebivalstvom. A se je tudi na tem področju po besedah Žiberta stanje umirilo, potem ko je policija povečala navzočnost na območju KS Velika Dolina. Pohvalil je delo policistov. Tudi z drugimi romskimi otroki, ki obiskujejo tamkajšnjo šolo, ni težav, je dejal.

