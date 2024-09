Ivo Boscarol o slovenski mentaliteti, podjetništvu in prihodnosti mladih

11.9.2024

Ustanovitelj podjetja Pipistrel Ivo Boscarol deli razmisleke o slovenski družbi, uspehu, produktivnosti in pomembnosti pozitivnih sprememb v podjetništvu in politiki.

V epizodi #147 podkasta AIDEA je gostoval eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov, Ivo Boscarol, ustanovitelj in dolgoletni direktor podjetja Pipistrel. Z voditeljem Klemnom Selakovičem sta razpravljala o izzivih, s katerimi se sooča slovenska družba, od prepričanj o uspehu in mentaliteti do vloge politike in podjetništva pri oblikovanju prihodnosti.

Slovenska mentaliteta: Uspeh, informiranost in ozkost

Ivo Boscarol je med pogovorom izpostavil, da slovenska mentaliteta še vedno ne podpira uspeha in ga pogosto zavrača. "Slovenci vse oprostimo, samo uspeha ne," je dejal in dodal, da to ne bo izginilo kar tako, saj se te vzorce prenaša iz generacije v generacijo. Boscarol je prepričan, da je problem Slovenije v ozkosti, ne v velikosti. "Poglejte Luksemburg ali Monako. Majhnost ni problem, težava je v naši ozkosti."

Politika, podjetništvo in obdavčitev

Med razpravo o podjetništvu in politiki je Boscarol poudaril, da podjetništvo vedno najde pot, tudi če je to skozi "luknje" v sistemu. "Podjetništvo je kot voda — če je zadržano, bo našlo pot, pa čeprav včasih na nelegalen način," je poudaril. Boscarol je bil kritičen do vloge politike v Sloveniji in njenega vpliva na gospodarsko rast. "Slovenijo vodi srednji sloj državnih uradnikov, ki jim je v interesu ohranjanje statusa quo. To vodi v dvigovanje davkov in zaviranje podjetniškega duha," je dodal.

Mladi, produktivnost in pogoji v Sloveniji

V epizodi sta se dotaknila tudi vprašanj mladih in njihove prihodnosti v Sloveniji. Boscarol meni, da bi morali ustvariti boljše pogoje za mlade in jim zagotoviti kvaliteto življenja, ki bo spodbujala produktivnost. "Kvalitetni delovni pogoji so osnova za višjo produktivnost," je povedal in dodal, da je pomembno ustvariti okolje, ki bo podpiralo inovacije in podjetništvo.

Politika, zgodovina in pogled v prihodnost

Boscarol je opozoril, da se Slovenci preveč oziramo v preteklost, kar nas omejuje pri iskanju rešitev za prihodnost. "Še danes se prepiramo o tem, kdo je zmagal leta 1945, namesto da bi se ukvarjali s prihodnostjo. Zgodovina nam krade energijo, ki bi jo morali usmeriti naprej," je dejal. Verjame, da se takšno stanje ne bo spremenilo, dokler ne bomo razumeli pomena sodelovanja in pogleda v prihodnost.

Srečno življenje, produktivnost in pomanjkanje spanja

Zanimiva tema pogovora je bila tudi Boscarolova osebna rutina, saj je znan po tem, da spi le dve uri na dan. "Spim med 2 in 4 uro zjutraj. Dve uri mi zadostujeta, saj sem že od mladih let navajen na tak ritem," je razložil. Kljub napornemu urniku Boscarol meni, da je ključ do srečnega življenja v iskanju ravnovesja med delom in uživanjem v preprostih stvareh.

Projekti in prihodnost podjetništva

V zaključnem delu epizode sta Boscarol in Selakovič razpravljala o novih projektih, vključno z njegovim projektom Odiseja, in konceptom 15-minutnega mesta, ki poudarja trajnostno urbano načrtovanje. Boscarol je prav tako delil svoje poglede na investiranje in ustanavljanje start-upov, kjer meni, da bi morali ustanovitelji imeti časovne omejitve za ustvarjanje uspešnih podjetij.

Epizoda ponuja vpogled v razmišljanje enega najvplivnejših slovenskih podjetnikov in spodbuja poslušalce k razmisleku o vplivu mentalitete, podjetništva in politike na prihodnost Slovenije.

