bela krajina

Po poroki stopila med gasilce

11.9.2024 | 13:30 | M. Glavonjić

Stranska vas pri Semiču - Pred dvanajstimi leti je Jasmino Vojsk Jakofčič klic ljubezni s Ptuja pripeljal v Semič, kjer je poleg družinskih obveznosti našla tudi druge, prostovoljske izzive. Čeprav uniforme prej ni nikoli oblekla, je kmalu po vstopu v domače gasilsko društvo, v katerem je bil njen mož poveljnik, prevzela vlogo predsednice. Po prvem mandatu in svežem vetru, ki so ga, kot je dejala, nekako vsi potrebovali, je za drugi mandat na čelu društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1931 in pred požari ter drugimi elementarnimi nesrečami varuje vasi Krupa, Praprot, Stranska vas, Brstovec, Moverna vas in Vinji Vrh, prejela podporo vseh 180 članov.

Vedno v akciji: Jasmina Vojsk Jakofčič, predsednica PGD Stranska vas (Foto: M. G.)

Z odraščanjem hčerke, s katero sta skupaj hodili na gasilske na vaje, se je v društvo vključila kot mentorica mladine, njeno odločnost pa so možje še kako spoštovali.

Srce ne izbira le ljubezni, ampak tudi poklice – Harmonija in različnost idej sta pravo bogastvo društva – Zaupali so ji drugi mandat

