GZS podelila deset zlatih priznanj za inovativnost

11.9.2024 | 08:20 | STA

Ljubljana - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v okviru Dneva inovativnosti podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem, in sicer deset zlatih, 24 srebrnih, 12 bronastih priznanj, eno posebno priznanje za inovacijski izziv ter eno priznanje za prebojno invencijo. "Izbrali smo trajnost," so rdečo nit prireditve povzeli v GZS.

Gospodarska zbornica Slovenije (Foto: gzs.si)

"V svetu, v katerem se soočamo z okoljskimi, družbenimi in gospodarskimi izzivi, postaja trajnost, se pravi razvoj z mislijo na prihodnje rodove, temelj našega delovanja. In prav inovacije igrajo osrednjo vlogo pri iskanju trajnostnih rešitev, s katerimi bomo zagotovili boljši jutri," je na slovesni podelitvi dejal predsednik GZS Tibor Šimonka.

Inovacije po njegovih besedah "pomagajo reševati ključne izzive, kot so prehod v krožno gospodarstvo in zmanjšanje okoljskega odtisa". Brez inovacij ni napredka, brez njih ni trajnostne preobrazbe, je prepričan.

Generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal pa je povedala, da Slovenija, kljub relativno visokim vložkom v raziskave in razvoj, še vedno sodi le med zmerne inovatorke.

Kot možne razloge za to je navedla previsoko obdavčitev dela, predvsem strokovnjakov, ki zaradi tega raje odhajajo v druge države, kjer je davčno okolje ugodnejše; birokratske ovire, ki podjetjem otežujejo prijave davčnih olajšav za inovacije; nestabilno in nestimulativno davčno okolje, ki odvrača tuje investicije, razen v primerih, ko država vstopi neposredno s subvencijami; pa tudi primanjkljaj kadra na področju digitalizacije, ki je tesno povezano z inovacijami.

Zlata priznanja so si prislužila podjetja Iskra Pio za izolatorski sistem za sterilno polnjenje prahov, Sij Acroni za jeklo prihodnosti - inovacijo za vodikove gorilne celice, Proga Rollerski za tekaško rolko z zavoro, Ema za družino brezžičnih senzorjev BlueSenz, ki zagotavljajo, da centri za spremljanje ribištva prejmejo natančne podatke o ribolovnih dejavnostih, Sij Metal Ravne za razvoj nove tehnologije EPŽ za izdelavo superzlitine UTOPTI za jedrske aplikacije in Mahle Electric Drives Slovenija za SCT tehnologijo pogonskih motorjev.

Med prejemniki zlatih priznanj so še podjetja Novartis za inovativno tehnologija ABPP za iskanje kritičnih proteinskih nečistot v bioloških zdravilih, Krka za zdravilo z dabigatranom, ki bistveno izboljšuje možnosti za zdravljenje in preprečevanje nevarnih trombemboličnih stanj, Lek za železovo karboksimaltozo, ki se v obliki disperzije za injiciranje ali infundiranje uporablja za zdravljenje anemije ter Sartorius Bia Separations za sistem za kontinuirno celično lizo.

Posebno priznanje za inovacijski izziv je šlo v roke Modnemu kreiranju Martine Marolt za blagovno znamko ženskih trajnostnih modularnih oblačil By Martis.

Za priznanja na nacionalni ravni se je sicer potegovalo 47 najboljših inovacij iz vse Slovenije. Na sedeže regijskih gospodarskih zbornic so prejeli 230 inovacijskih predlogov, pri inovacijah pa je sodelovalo več kot 1300 inovatorjev. Prijavljene inovacije so bile zelo raznolike, sicer v večji meri produktne, a tudi procesne, trženjske in družbene, so še pojasnili v GZS.

Dan inovativnosti v organizaciji GZS kot nacionalna partnerja podpirata ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Spirit Slovenija.

