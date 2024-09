novice

Hladni zrak se bliža Sloveniji, snežna meja se bo spuščala

10.9.2024 | 14:45 | G. G.

Prva osvežitev v tem tednu je poskrbela, da v petek ne bo pretiranega šoka, ko se bo shladilo še za približno 10 stopinj Celzija.

Trenutna napoved padavin za petek (Neurje.s)

Na vrsti je jesenska ohladitev. Vremenoslovci na Agenciji RS za okolje (Arso) na podlagi opazovanj pravijo, da smo z vročino v letošnjem letu opravili. »Do srede bo temperatura zraka blizu povprečja za ta čas, potem pa se bo izraziteje ohladilo. V petek bodo najvišje temperature v notranjosti verjetno le od 10 do 15, v nekoliko višjih legah pa bodo celo ostale pod 10 °C,« so zapisali na svoji Facebook strani.

Kaj se bo torej »pripeljalo« nad naše kraje? Po strokovni, a dovolj poljudni razlagi vremenoslovcev, bosta nad severozahodno Evropo in delom Atlantika vztrajali območji z visokim zračnim tlakom. »To bo omogočilo, da se bo v sredo in četrtek izrazita zaloga hladnega zraka iz severa preko Britanskega otočja spustila daleč v Sredozemlje. Ker gre za blokadno situacijo, bo višinsko jedro hladnega zraka nad Sredozemljem in srednjo Evropo lahko vztrajalo dalj časa,« pojasnjujo na Arsu. Skratka, vse bo nared ohladitev, katere znanilke bodo že padavine v noči na četrtek. Padavine bodo najprej zajele zahodne dele Slovenije in se čez dan razširile nad vso Slovenijo. Padlo bo precej dežja, koliko natančno, je meteorologom še težko napovedati, saj ni jasno, kako hitro se bo fronta pomikala preko Slovenije. Dejstvo pa je, da se bo s padanjem temperature meja sneženja spuščala. Zelo verjetno bo snežilo v visokogorju, lahko tudi precej nižje. Kako nizko, pa je spet prehitro zapisati. Pri ljubiteljskem vremenskem portalu Neurje.si jim je dovoljena večja drznost. Menijo, da lahko v visokogorju zapade do enega metra snega, meja sneženja pa bo na nadmorski višini 1500 metrov, v nekaterih Alpskih dolinah se lahko spusti nižje.

Konec tedna bo bolj suho in verjetno spet nekoliko topleje, od 15 do 20 stopinj.

