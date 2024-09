družabno

Mlaj za Stanetovih 90

10.9.2024 | 17:30 | Foto: PGD Šmihel

Dolgoletni član PGD Šmihel Novo mesto Stane Cerar je slavil 90. rojstni dan, zato so mu gasilski prijatelji in sosedje postavili velik mlaj. Cerar je gasilec že od mladih nog, saj se je v gasilske vrste vključil že v rojstnih Dobličah, v Šmihelu pa je še zdaj tekmovalno dejaven med veterani. V prostem času je aktiven v literarni sekciji DU Novo mesto in veliko nastopa s svojimi recitacijami. Prav tako je dejaven med krajani Gotne vasi in v Združenju šoferjev in avtomehanikov. Želimo mu še veliko zdravja in bistrega duha!

