dolenjska

Vaščane razburja črna gradnja

10.9.2024 | 13:30 | R. N.

Mala Loka - V uredništvo Dolenjskega lista smo prejeli anonimno pismo, v katerem piše, da nekdo na Mali Loki na zemljišču v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije prebiva nezakonito. Na travnik je najprej pripeljal počitniško prikolico, ob kateri je nato postavil nadstrešek, zdaj pa tam gradi še leseno hišo, ki jo je prekril z dvokapno streho. »Zahtevamo, da pristojne službe nemudoma ukrepajo in porušijo črno gradnjo,« so med drugim navedli v pismu.

Na Občini Trebnje zadevo poznajo.

Šli smo po sledeh zapisanega in izvedeli, da gre za pripadnika romske skupnosti.

Na Mali Loki so pozorni na gradnjo lesene hiše na zemljišču v lasti države – Marija Sovič: Skrbi nas, da bo tam zraslo novo romsko naselje – Županja poziva pristojne organe k ukrepanju – Inšpektorat bo uvedel nov inšpekcijski postopek

