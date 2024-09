šport

V osmini finala Pokala Slovenije Krka s Ptujem

10.9.2024 | 09:00 | M. K.

Prihodnji konec tedna bo v ženskih članskih rokometnih tekmovanjih rezervirano za tekme osmine finala Pokala Slovenije. Pari so bili določeni na ponedeljkovem žrebu na sedežu Rokometne zveze Slovenije v sklopu predsezonske seje Združenja ženskih klubov.

Novomeška članska ekipa (Foto: ŽRK Krka)

V novo sezono pokalnega tekmovanja za rokometašice se bo podalo 13 klubov. RK Krim Mercator se bo zaradi nastopov v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, EHF Ligi prvakov, tekmovanju pridružil neposredno v četrtfinalu. Tja sta že uvrščeni tudi zasedbi Vrhnike in Pirana, kateri ples kroglic ni določil v enega izmed petih parov osmine finala.

Žreb je določil, da se bosta za vstop med najboljšo osmerico le v enem paru srečali ekipi z najvišjega slovenskega ranga ženskih članskih tekmovanj. Koprčanke, ki so se po minuli sezoni vrnile med elito, bodo gostovale pri aktualnih pokalnih prvakinjah iz ajdovskega Mlinotesta. Preostali pari so Ljubljana : Litija, Krka Novo mesto : Ptuj, Olimpija : Velenje in Zvezda Logatec : Trgo ABC Izola.

POKAL SLOVENIJE ZA ŽENSKE, OSMINA FINALA

Sobota, 21. september / nedelja, 22. september (predvidena termina):

RK LJUBLJANA : ŽRK LITIJA

ŽRK KRKA NOVO MESTO : ŽRK PTUJ

RK OLIMPIJA : ŽRK VELENJE

ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA : ŽURD KOPER

RK ZVEZDA LOGATEC : ŽRK TRGO ABC IZOLA

