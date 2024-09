kronika

FOTO: Jutranja nesreča v Žabji vasi; danes brez elektrike

10.9.2024 | 07:00 | M. K.

Zjutraj, že pred peto uro, se je zgodila prometna nesreča v Žabji vasi v Novem mestu, v križišču pri Hoferju. Na mestni vpadnici je takoj nastala kolona čakajočih vozil, ki je segala vse do Pogancev. Podrobnosti nesreče in posledice še niso znane.

Jutranja nesreča v Žabji vasi. (Foto. FB PKD)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. NERAJC na izvodu V. NERAJC ŽICE;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUNIČI na izvodu ŽUNIČI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA, izvod 1. Dolnja Lokvica.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK, izvod 1. RAKOVNIK;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUČNA VAS, izvod 6. BUČNA VAS RO PRI KODRČKU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1 1945;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE 1971;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATO, izvod 3. NAD CESTO;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZA, izvod 3. BREZA VAS.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto na območju TP Spodnji stari grad, nizkonapetostno omrežje – Spodnji stari grad proti Brežicam med 7:45 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico na območju TP Mala Dolina, Gaj in Ribnica med 8:30 in 11:30 uro in na območju TP Podgračeno med 12:00 in 14:00 uro; na področju Sevnica z okolico na območju TP Zajčja gora, nizkonapetostno omrežje – Šeško med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Studenec vas, nizkonapetostno omrežje – Metelko med 8:00 in 14:00 uro.

