Aktivisti Greenpeaca opozorili na neznanke v projektu Jek 2

10.9.2024 | 08:15 | STA

Foto: Greenpeace Slovenija

Portorož - Aktivisti Greenpeaca iz osmih držav so včeraj na mednarodni jedrski konferenci NENE v Portorožu opozorili na to, da je treba pred jesenskim referendumom o projektu Jek 2 razrešiti vse neznanke. Vlado so pozvali, naj pred glasovanjem pojasni, kako bo zaščitila državljane pred scenarijem, ki smo mu priča v primeru Teša.

"Zahtevamo, da se vlada opredeli do instituta državnega poroštva v primeru gradnje drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem (Jek 2). Vlada naj predloži jasen odgovor o morebitni udeležbi v investiciji in tveganjih, ki jih ta prinaša za državni proračun in davkoplačevalce Slovenije, ter predstavi, kaj bi to pomenilo za splošno blaginjo prebivalstva in javnofinančne ukrepe," so zapisali v sporočilu za javnost.

Pred referendumom je treba po njihovem razrešiti vprašanja, vezana na financiranje novega jedrskega reaktorja, kot so: kdo bi jedrski reaktor plačal, ali bi se v financiranje vpletla država, kakšne posledice bi to prineslo za državljane in proračun ter ali bi si Jek 2 za izvoz postavili tujci. Kot so namreč opozorili, so stroški projektov gradnje jedrskih elektrarn v svetu v zadnjih desetletjih močno narasli.

Povečevanje končne cene jedrskih projektov, ki se močno razlikujejo od prvotnih, po njihovem ni edina težava. "Stroški proizvedene električne energije iz jedrskih elektrarn se še naprej povečujejo, medtem ko obnovljivi viri energije beležijo stalno znižanje stroškov," so navedli in dodali, da je jedrska energija postala najdražji vir energije na ravni uporabnikov, celo dražji od plinskih elektrarn.

"Projekti gradnje novih jedrskih elektrarn v veliki meri postanejo ekonomsko upravičeni le, če država sodeluje pri zmanjševanju tveganja naložb za zasebne vlagatelje, bodisi prek jamstev za posojila ali različnih oblik državnega (so)lastništva," so poudarili in spomnili, da naj bo vsem v opomin zgodba Termoelektrarne Šoštanj (Teš). V njej se je gradnja bloka šest močno podražila, Teš pa bo morala sedaj zaradi neekonomične proizvodnje elektrike iz premoga reševati država.

JedrskaSi: Tuji aktivisti širijo laži

Da tuji aktivisti širijo laži in skušajo utišati stroko, pa so se na včerajšnjo akcijo Greenpeacea odzvali v platformi podpornikov jedrske energije JedrskaSi. "Stroka je bila pri energetskih investicijah v Sloveniji že preglašena in posledice takšnih odločitev čutimo še danes," so zapisali in dodali, da se vse več držav v želji po zmanjšanju onesnaženja in zagotovitvi dovolj elektrike obrača k jedrski energiji.

Trenutno je po njihovih navedbah samo v Evropi predlaganih več kot 40 novih jedrskih reaktorjev, primerjava projekta širitve jedrskih kapacitet s Tešem pa se jim zdi neprimerna. "Pri Teš 6 je šlo za tehnologijo, za katero je bilo jasno, da se njen čas izteka. Jedrska energija pa je v tem trenutku v fazi rasti," so navedli.

Kot so dodali, imajo obnovljivi viri energije še vedno tehnične omejitve in ne morejo samostojno napajati elektroenergetskega sistema. Prepričani so, da za boj s podnebno in energetsko krizo ter strateško neodvisnost od tujcev potrebujemo vse nizkoogljične vire energije, ki so na voljo. "Nasprotovanje jedrski energiji nas bo dolgoročno vezalo na fosilna goriva ali pomanjkanje in posledično drag uvoz," so prepričani v platformi.

