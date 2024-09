dolenjska

Umrl je Ivan Kapš

9.9.2024 | 19:00 | Janez Pezelj

Novo mesto - V 82. letu starosti se je od nas poslovil kolega in prijatelj, ki smo ga zelo spoštovali in ga bomo neskončno pogrešali, desetletja član NTK Krka Novo mesto, gospod Ivan Kapš. Krkaš v najboljšem pomenu te besede, ki se je s to lepo igro začel ukvarjati v črnomaljski osnovni šoli kot dvanajstletni fantič. Igro je vzljubil tako močno, da ji je ostal zvest skorajda do smrti.

Ivan Kapš

Po prihodu v Novo mesto je že kot dober igralec postal član prve ekipe, kjer je s svojo obrambno igro namučil vse takratne dobre slovenske igralce, ki so se od njega nalezli tudi večne vedrine, dobre volje in pripravljenosti pomagati. Zato ni čudno, da je bil njegov življenjski moto bodi spoštljiv in prijazen. Ivan Kapš je bil spoštljiv, prijazen in zelo dober človek.

Po končan igralski karieri je bil v klubu tudi predsednik, kasneje pa je opravljal vsa dela, nujna za delovanje kluba, v okviru Namiznoteniške zveze Slovenije pa so mu zaupali mesto selektorja za državno člansko ženko reprezentanco. To delo je opravil z odliko.

V zadnjih letih največjih klubskih uspehov NTK Krka Novo mesto, ko je ekipa pod njegovim vodstvo osvajala državna in pokalna prvenstva, je do izraza prišlo njegovo odlično poznavanje te igre in njegova srčnost. Pokali, ki se sedaj kažejo v klubski pisarni, bodo tako za vedno spominjali na skromnega moža, prijatelja, ki je bil zadnje desetletje vedno zanesljiv in spoštovan član vodstva NTK Krka Novo mesto.

V NTK Krka Novo mesto izrekamo iskreno sožalje bližnjim.

