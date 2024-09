bela krajina

Anton Filak državni prvak v oranju

9.9.2024 | 13:50 | Foto: Bojan Rupnik, ZOTKS

Prestranek - V Prestranku je konec tedna potekalo 67. državno tekmovanje oračev Slovenije in 29. državno tekmovanje dijakov in študentov biotehniških šol v oranju. Najboljši slovenski orači so se pomerili v oranju strnišča in ledine. Tekmovanje je potekalo v dveh kategorijah – s plugi krajniki in z obračalnimi plugi.

Pomerilo se je 11 tekmovalcev iz šestih slovenskih regij in 6 dijakov biotehniških šol. Vsak tekmovalec je moral preorati 20 x 70 m veliko tekmovalno parcelo strnišča in ledine.

Najbolje uvrščena tekmovalca v posamezni kategoriji bosta Slovenijo zastopala na svetovnem prvenstvu prihodnje leto.

Nova državna prvaka v oranju sta Anton Filak, ki je zmagal v kategoriji obračalni plugi, in Matej Sinic, zmagovalec v kategoriji plugi krajniki. Med ekipami je zmagala ekipa Prekmurje 1.

Anton Filak in Matej Sinic

Rezultati 67. državnega tekmovanja oračev Slovenije

Plugi krajniki: strnišče

1. Matej Sinic – Prekmurje 1

2. Darko Tibaut – Prekmurje 2

3. Boštjan Bobnar – Dolenjska

Plugi krajniki: ledina

1. Matej Sinic – Prekmurje 1

2. Benjamin Kavšek – Ljubljana

3. Darko Tibaut – Prekmurje 2

Skupno plugi krajniki:

1. Matej Sinic – Prekmurje 1

2. Darko Tibaut – Prekmurje 2

3. Benjamin Kavšek – Ljubljana

Obračalni plugi: strnišče

1. Anton Filak – Bela krajina

2. Uroš Pate – Dolenjska

3. Tilen Vogrinčič – Prekmurje 1

Obračalni plugi: ledina

1. Anton Filak – Bela krajina

2. Tilen Vogrinčič – Prekmurje 1

3. Filip Geder – Prekmurje 2

Skupno obračalni plugi:

1. Anton Filak – Bela krajina

2. Tilen Vogrinčič – Prekmurje 1

3. Uroš Pate – Dolenjska

Ekipe

1. Prekmurje 1 : Matej Sinic in Tilen Vogrinčič

2. Prekmurje 2: Darko Tibaut in Filip Geder

3. Dolenjska: Boštjan Bobnar in Uroš Pate

Rezultati 29. državnega tekmovanja dijakov biotehniških šol v oranju

Zmagovalca državnega tekmovanja dijakov biotehniških šol v oranju sta Filip Geder, BŠ Rakičan, ki je zmagal v kategoriji obračalni plugi, in Jaka Norčič, BŠ Rakičan, zmagovalec v kategoriji plugi krajniki.

Plugi krajniki:

1. Jaka Norčič – BŠ Rakičan

2. Jože Sambt – BŠ Rakičan

3. Uroš Janša – BC Naklo

Obračalni plugi:

1. Filip Geder – BŠ Rakičan

2. Toni Zabukovec – GRM Novo mesto

3. Aljaž Jakopič – BC Naklo

Tekmovanje žensk v spretnostni vožnji s traktorjem in prikolico

1. mesto: Danica Kosmač

2. mesto: Marija Rožman

3. mesto: Joži Lokošek

4. mesto: Urška Šmrl

5. mesto: Mateja Sečnik

‹ nazaj