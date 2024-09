šport

Glivar v Furlaniji-Julijski krajini v zadnji etapi drugi

9.9.2024 | STA

Gorica - Slovenski kolesarji so solidno nastopali na jubilejni 60. dirki po Furlaniji-Julijski krajini. V štirih etapah so se štirikrat uvrstili med najboljšo deseterico, najboljšo uvrstitev je prav v zadnji etapi s štirimi kategoriziranimi vzponi in ciljem v Gorici zabeležil član razvojne ekipe UAE Emirates Gal Glivar, zasedel je drugo mesto.

Foto: FB KK Adria Mobil

Njegov uspeh je dopolnil Tilen Finkšt, ki je bil šesti, oba sta v cilj prišla v času zmagovalca.

Pred tem je bil Žak Eržen (CTF Victorious) v prvi etapi četrti, Jaka Primožič (Hrinkow Advarics) pa v tretji deseti. Slednji je bil po treh etapah 12. v skupnem seštevku, a je v zadnji etapi odstopil, tako da Slovenci niso imeli nikogar pri vrhu generalne razvrstitve.

Dirko je dobil kolesar razvojne ekipe Visma-Lease a bike, Norvežan Joergen Nordhagen, ki je z 19 leti postal tudi njen najmlajši zmagovalec. Pred tem je bil z 19 leti in 352 dnevi najmlajši Tadej Pogačar, ki je na tej dirki zmagal leta 2018. Poleg Pogačarja sta bila od Slovencev zmagovalca te dirke tudi Matej Mugerli leta 2004 in Jan Polanc leta 2013.

