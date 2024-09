kronika

Zapeljal s ceste, prebil ograjo in poškodoval tri parkirana vozila

9.9.2024 | 07:00 | M. K.

Ponoči ob 0.16 je v naselju Dolnja Težka Voda, občina Novo mesto, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste v ograjo ob stanovanjski hiši, jo prebil ter poškodoval tri parkirana osebna vozila. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu in pomagali policiji. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so eno poškodovano osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE2 na izvodu TRIBUČE DESNO;

- od 8:00 do 12:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽIČ VRH na izvodu LEVO SKS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA , izvod 1. Dol. Lokvica.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEIDLOVA 3;

- od 8:00 do 10:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD, izvod 7.JERŠIN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ 1970;

- od 7:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAMEŠKO 1971;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE 1971

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Spodnji stari grad in Libna med 7:45 in 14:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Špičak, nizkonapetostno omrežje – Mali vrh med 8:00 in 11:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) pa na območju TP Šmarje 4, nizkonapetostno omrežje – Kosednar med 8:00 in 14:00 uro.

