FOTO: Otroštvo na vasi nekoč

9.9.2024 | 08:00 | M. Ž.

Straža - Otroštvo na vasi nekoč je bila rdeča nit včerajšnjega osrednjega dogodka letošnje 38. Straške jeseni, ki v želji, da se ohranijo navade, običaji in kulturna dediščina organizira Turistično društvo Straža v sodelovanju z domačo občino.

Pekli so tudi koruzo, jabolka in krompir na žerjavici. (Foto: M. Ž.)

»Prikaz otroštva na vasi omogoča povezovanje med različnimi generacijami. To ustvarja priložnosti za bogat dialog med mladimi in starejšimi in krepi občutek skupnosti. Mnogim mladim je nekdanji način življenja na vasi povsem tuj, zato je to dragocena priložnost za srečanje s preteklostjo,« je v nagovoru obiskovalcem včerajšnje tradicionalne povorke v središču Straže dejal prvi mož turističnega društva Pavel Vidic.

Vinogradniški pozdrav Turističnega društva Suha krajina iz občine Žužemberk

Na desetih vozovih so posamezne vasi prikazale, kako in ob čim so odraščali otroci na vasi nekoč, kaj jih je izoblikovalo, kako so se naučili prevzemati odgovornosti in se naučili spretnosti za življenje. Na vozu Vavte so obudili spomin na šolanje otrok v preteklosti, Vrh pri Ljubnu je pokazal, kakšno je bilo varstvo otrok nekoč, Zalog pa varstvo otrok danes. Doma narejene igrače iz lesa od frače do loka, avtomobilčka in še česa so obiskovalci lahko spoznali na vozu Drganjih Sel, družabne igre so se šli v Jurki vasi, Sela so na vozu pripeljala hišico na drevesu, čar spanja na senu so prikazali vaščani Hruševca, Stražani so pekli koruzo, krompir in jabolka na žerjavici, iz Podgore so pripeljali male domače živali, Dolenja Straža pa predstavila dejavnostmi mladih gasilcev. Skratka, bilo je pestro, zanimivo in veselo, v različnih igrah pa so se lahko preizkusili tudi mladi obiskovalci.

Povorka starodobnikov

V pestrem popoldanskem dogajanju so nastopili straška veteranska godba in Novomeške mažorete, v povorki pa se sprehodile narodne noše, otroška folklorna skupina Brbučki in prijateljska društva ter zapeljali traktorji starodobniki, prireditev pa je sklenila povorka avtomobilov starodobnikov.

Nedeljsko dogajanje, ki se je sicer začelo že zjutraj, se je nato preselilo h gasilskem domu PGD Vavta vas, ki so povabili na vrtno veselico. S tem so v Straži uspešno pripeljali h koncu še eno Straško jesen, katere prireditve so se začele konec avgusta.

