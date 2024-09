družabno

Mehurčki v vročini

8.9.2024 | 15:05 | Foto: Lidija Markelj

Sicer večina v hudi vročini prisega na odžejanje z vodo, a se čisto dobro prileže tudi kozarček hladne penine. Mehurčki pač naredijo svoje. V šentjernejski občini je kar nekaj vinogradnikov, ki pridelujejo odlične penine, tudi kmetija Karlovček z Vrha pri Šentjerneju. Seveda so se Rumpretovi z njimi predstavili na večeru šentjernejskih penin v okviru Jernejevega, bili pa so tudi gostitelji ob slavnostni seji občinskega sveta v kulturnem hramu. Brat in sestra, Nejc in Anja Rumpret (na sliki), sta s hladno penino z veseljem razveseljevala goste prireditve, ki so se radi pomudili pri njima.

