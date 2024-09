dolenjska

Peterlinov kolaž fotografij dogodkov in ljudi izpred 30 let

7.9.2024 | 12:00 | M. Ž.

Straža - Priznani slovenski fotograf in umetnik Borut Peterlin je v okviru dogodkov letošnje Straške jeseni, osrednje turistične prireditve v občini, včeraj na straški avtobusni postaji na ogled postavil zanimiv kolaž fotografij, ki ga je naslovil Straža pred 30 leti.

Fotograf Borut Peterlin je za letošnjo straško jesen pripravil kolaž s fotografijami izpred treh desetletij. (Foto: M. Ž.)

Domači straški javnosti se je v okviru Straške jeseni z različnimi razstavami predstavil že večkrat, razstavljal je pod kozolcem družine Vidic v Hruševcu in na straški železniški postaji, vse v okviru Straške jeseni, lani pa je svoja dela prvič razstavil v kulturnem domu, in sicer izjemne fotografije dreves, ki jih je posnel po 170 let starem fotografskem postopku mokri kolodij na steklu, razstavo pa poimenoval Tihi prijatelji.

Ko je tokrat razmišljal, kaj bi pripravil za Straško jesen, se je odločil, da bo šel v svoj arhiv. Pred 30 leti se je kot mladostnik učil fotografije in je fotoaparat imel vedno pri sebi, fotografiral je utrinke iz vsakdanjega življenja, lokalna slavja, ličkarijo, prvomajski kres … In ko je šel skozi ta njegov obsežen arhiv, je izbral okoli sto fotografij iz tistih časov, najstarejša je iz leta 1991, ko se je JLA selila iz skladišča v Češči vasi, opazna je tudi fotografije avtobusne postaje v Straži, ki se v teh desetletjih praktično ni spremenila.

Marsikdo se bo našel na fotografijah.

Sicer je za kolaž izbral ljudi, sovaščane, sokrajane … In dodana vrednot tega kolaža je predvsem zanje, za ljudi, ki se prepoznajo ali pa prepoznajo svoje sorodnike, prijatelje…, je menil Peterlin. »Ravno danes sem srečal mlajšo sokrajanko, jo ustavil, ji pokazal eno fotografijo in povprašal, če ve, kdo je na njej. Ni vedela, pa sem ji dejal naj jo odnese domov, saj je bil na njej njen praded. Nekateri na fotografijah so danes pokojni, otroci imajo danes svoje otroke stare toliko, ko so oni na fotografijah … Prepričan sem, da bodo čez trideset let imele še večjo vrednost,« je razlagal.

